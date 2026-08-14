Sur quoi le Barça et Manchester City ne parviennent-ils pas à s’entendre pour le transfert de Rodri ?

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Sur quoi le Barça et Manchester City ne parviennent-ils pas à s’entendre pour le transfert de Rodri ?

Une nouvelle saga retentissante et inattendue du mercato estival se déroule dans le football mondial. «Manchester City» milieu de terrain Rodri tente de retarder son retour en Angleterre en raison de son souhait de rejoindre le «Barça».

Selon le prestigieux média catalan Sport.es la star espagnole demande à sa direction une autorisation spéciale pour ne pas revenir à Manchester avant la conclusion des négociations officielles entre les clubs.

Obligation de rejoindre l’entraînement et désaccord financier

D’après la source, le congé officiel du milieu de terrain de 30 ans a pris fin le 13 août. Selon la procédure en vigueur, il devait arriver le 14 août au camp d’entraînement matinal des Citizens et rejoindre le groupe.

Même si Rodri demande un délai supplémentaire dans l’espoir de régler rapidement l’accord, il est précisé qu’il devra se rendre à l’entraînement pour éviter une amende si le club ne lui accorde pas d’autorisation. Le joueur espère actuellement que les désaccords sur les conditions financières du transfert entre les deux géants seront bientôt résolus positivement.

Les statistiques de Rodri la saison dernière

Le milieu de terrain expérimenté a enregistré les statistiques suivantes la saison dernière «Manchester City»:

  • Premier League anglaise (2025/2026) : 21 matchs et 1 but ;

  • Ligue des champions : 5 matchs, sans action décisive.

Si les clubs parviennent finalement à trouver un compromis financier, le retour de Rodri en Espagne et son arrivée au milieu de terrain du «Barça» pourraient devenir l’un des transferts les plus importants de l’été.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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