Samsung Galaxy S25+ a pris feu pendant la charge

En Chine, l’incendie d’un smartphone phare Samsung Galaxy S25+ pendant sa recharge nocturne a attiré l’attention du public et relancé les questions de sécurité des utilisateurs. Cet incident grave a suscité de nombreux débats dans le monde de la technologie, car des cas similaires impliquant les appareils de dernière génération du fabricant sud-coréen avaient déjà été observés à plusieurs reprises. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l’incident s’est produit le 31 juillet. Pendant la nuit, alors que le smartphone était resté branché, une forte détonation a retenti et la pièce s’est remplie d’une odeur de fumée. Grâce à la vigilance et à la réaction rapide de la famille, l’incendie a pu être éteint par ses propres moyens. Heureusement, personne n’a été blessé. En revanche, le gadget est devenu totalement inutilisable.

Résultats de l’enquête et position de l’entreprise

L’appareil concerné a été envoyé le 5 août dans un centre de service Samsung en Corée du Sud pour expertise. Une semaine plus tard, le 12 août, les spécialistes de l’entreprise ont présenté leurs conclusions. Dans sa déclaration officielle, Samsung a affirmé que le smartphone était tombé auparavant, ce qui aurait provoqué un dommage dissimulé de la batterie.

Selon la version de l’entreprise, c’est précisément ce dommage mécanique qui aurait causé l’incendie lors du branchement au secteur. L’incident a donc été qualifié de conséquence d’une négligence, et le fabricant a catégoriquement refusé de verser toute indemnisation à la victime.

Conflit entre les parties et problèmes antérieurs

Le propriétaire de l’appareil n’a toutefois pas accepté les conclusions de l’entreprise. Selon lui, les dommages observés sur le panneau arrière et le châssis sont apparus lors de l’explosion de la batterie et de l’incendie, et ne résultent pas d’une chute. Le consommateur a également demandé aux représentants de Samsung un rapport d’expertise détaillé ainsi que les documents justifiant les motifs du refus, mais l’entreprise n’a pas souhaité fournir ces informations.

Les experts soulignent qu’il est préoccupant que ce type de défaillance ne soit pas observé pour la première fois. Selon des informations provenant de sources ouvertes, des incidents dangereux similaires avaient déjà été signalés avec des smartphones de la série Galaxy S25 :

en octobre 2025, un Galaxy S25+ aurait pris feu ;

en janvier 2026, un autre modèle S25+ a rencontré un problème similaire ;

en mai 2026, un incendie comparable a également été observé sur un smartphone Galaxy S25 FE.

Cette affaire remet une nouvelle fois au premier plan les questions des normes de sécurité liées à l’utilisation de technologies coûteuses et de la responsabilité du fabricant. La victime devrait poursuivre la défense de ses droits.