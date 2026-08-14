Les fans ne l’ont pas reconnu : Ronaldo change de look avant son premier match (photo)

Arabie saouditel’attaquant du club saoudien Al Nassr et capitaine de l’équipe nationale portugaise Cristiano Ronaldo a surpris ses fans à l’approche du début de la nouvelle saison de football.

La légende de 41 ans a partagé sur sa page officielle des réseaux sociaux une photo dévoilant son nouveau look — le footballeur s’est teint les cheveux dans une couleur orange vif, semblable à celle d’un renard, et est apparu avec une nouvelle image.

Al Nassr se lance à la défense de son titre

Cette transformation n’est pas anodine : le 15 août, Al Nassr disputera contre Al Fateh son premier match officiel de la nouvelle saison de la Saudi Pro League.

Rappelons qu’à l’issue de la saison dernière, l’équipe de Riyad a remporté le championnat national et soulevé le trophée. Le club doit désormais défendre avec succès son titre de champion.

Une productivité qui défie l’âge : 36 buts en 42 matchs !

Cristiano Ronaldo continue d’afficher une forme exceptionnelle et de produire des résultats fantastiques. Au cours de la saison 2025/2026, l’attaquant portugais a joué avec Al Nassr et sa sélection nationale :

Toutes compétitions confondues : 42 matchs ;

Buts : 36 réalisations.

Le contrat actuel du footballeur avec le club Al Nassr est valable jusqu’à l’été 2027. Le prestigieux portail Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande de Ronaldo à 10 millions d’euros .

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