Les fans ne l’ont pas reconnu : Ronaldo change de look avant son premier match (photo)

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Les fans ne l’ont pas reconnu : Ronaldo change de look avant son premier match (photo)

Arabie saouditel’attaquant du club saoudien Al Nassr et capitaine de l’équipe nationale portugaise Cristiano Ronaldo a surpris ses fans à l’approche du début de la nouvelle saison de football.

La légende de 41 ans a partagé sur sa page officielle des réseaux sociaux une photo dévoilant son nouveau look — le footballeur s’est teint les cheveux dans une couleur orange vif, semblable à celle d’un renard, et est apparu avec une nouvelle image.

Al Nassr se lance à la défense de son titre

Cette transformation n’est pas anodine : le 15 août, Al Nassr disputera contre Al Fateh son premier match officiel de la nouvelle saison de la Saudi Pro League.

Rappelons qu’à l’issue de la saison dernière, l’équipe de Riyad a remporté le championnat national et soulevé le trophée. Le club doit désormais défendre avec succès son titre de champion.

Les fans ne l’ont pas reconnu : Ronaldo change de look avant son premier match (photo)

Une productivité qui défie l’âge : 36 buts en 42 matchs !

Cristiano Ronaldo continue d’afficher une forme exceptionnelle et de produire des résultats fantastiques. Au cours de la saison 2025/2026, l’attaquant portugais a joué avec Al Nassr et sa sélection nationale :

  • Toutes compétitions confondues : 42 matchs ;

  • Buts : 36 réalisations.

Les fans ne l’ont pas reconnu : Ronaldo change de look avant son premier match (photo)

Le contrat actuel du footballeur avec le club Al Nassr est valable jusqu’à l’été 2027. Le prestigieux portail Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande de Ronaldo à 10 millions d’euros .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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