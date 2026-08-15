Davide Frattesi quitte l’Inter pour rejoindre la Lazio

Le milieu de terrain de la sélection italienne Davide Frattesi a officiellement quitté l’Inter pour rejoindre la Lazio. Âgé de 24 ans, le joueur revient à Rome en prêt jusqu’à la fin de la saison, un tournant majeur de sa carrière. Goal.com rapporte .

Le processus du transfert a été légèrement retardé par quelques difficultés bureaucratiques, mais il s’est finalement conclu avec succès. Dans une interview accordée au service de presse officiel de la Lazio, le milieu de terrain a souligné que cette aventure avait été difficile à concrétiser, mais qu’elle en valait finalement la peine.

Retour dans les rues de son enfance

Pour Frattesi, qui a grandi dans le quartier de La Giustiniana à Rome, ce transfert n’est pas un simple changement de club, mais un retour chez lui. Il n’a pas caché l’émotion ressentie en retrouvant les rues familières qu’il parcourait enfant pour se rendre à ses entraînements.

“À mon arrivée, j’ai reconnu les chemins que j’empruntais enfant pour aller m’entraîner à La Giustiniana. Je reviens ici avec un sens différent des responsabilités et davantage de maturité. Je pense qu’il est temps d’assumer une responsabilité importante, et j’en suis très heureux”, a déclaré le footballeur.

Détails financiers et conditions futures

Selon ixbt.com, la Lazio a payé 5 millions d’euros pour obtenir Frattesi en prêt pendant une saison. Le contrat prévoit également une option d’achat définitif de 10 millions d’euros, à laquelle pourraient s’ajouter des bonus.

De son côté, l’Inter a protégé ses intérêts en conservant le droit de percevoir 50 % du bénéfice net d’un éventuel futur transfert. Malgré un temps de jeu limité au sein du club milanais, où il entretenait de bonnes relations avec les supporters, le milieu de terrain vise désormais un rôle clé dans le nouveau projet dirigé par Gennaro Gattuso.