Le processeur Qualcomm Snapdragon C surpasse largement l’Intel N250

Qualcomm a fourni des informations détaillées sur son nouveau processeur Snapdragon C destiné aux ordinateurs portables les plus abordables. Selon ixbt.com, bien qu’un prix de 300 dollars ait initialement été annoncé pour ces appareils, les premiers modèles disponibles sur le marché sont légèrement plus chers. Malgré cela, la nouvelle puce démontre clairement sa supériorité technique face aux concurrents du segment économique. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Les représentants de l’entreprise ont confirmé que le nouveau SoC (système sur puce) dispose de huit cœurs de processeur Kryo. Bien que leur modèle exact n’ait pas été dévoilé, des rumeurs largement répandues indiquent qu’il s’agirait de cœurs Cortex-A78 et A55 plus anciens. Selon les spécialistes, le Snapdragon C serait en réalité une version renommée de la plateforme Snapdragon QCS6490, très similaire à la puce Snapdragon 778G lancée en 2021.

Caractéristiques et fonctionnalités

Selon les informations officielles communiquées, la fréquence maximale des cœurs du nouveau processeur atteint 3 GHz. L’appareil est également équipé de 2 MB de mémoire cache partagée. Pour la RAM, il prend en charge les formats LPDDR5, LPDDR5X et LPDDR4X, jusqu’à 16 GB. Les standards modernes de communication sans fil, notamment Wi-Fi 6E et Bluetooth 6.0, ainsi que le stockage UFS 3.1, sont également pris en charge.

Pour évaluer les performances, Qualcomm a comparé sa nouvelle puce au processeur Intel N250. L’Intel N250 est fabriqué selon le procédé Intel 7 et, bien qu’il ne s’agisse pas de la solution la plus récente de la gamme, il appartient techniquement à une période presque contemporaine du Snapdragon 778G.

Comparaison des performances et de l’efficacité

Selon les résultats des tests comparatifs, la puce Qualcomm affiche une efficacité énergétique deux fois supérieure. Cela s’explique en grande partie par l’utilisation d’un procédé de fabrication plus moderne. Dans Geekbench, le Snapdragon C s’est révélé 44 % plus rapide que l’Intel N250 en monocœur et 24 % plus rapide en multicœur.

À titre indicatif, l’Intel N250 obtient environ 2800 points dans ce benchmark en monocœur. À titre de comparaison, le fait que la plateforme QCS6490 atteigne également environ 3000 points confirme la fiabilité des données fournies par Qualcomm. Dans les tests Cinebench, la nouvelle puce devrait afficher un avantage pouvant atteindre 67 %.

Il faut également garder à l’esprit que les comparaisons sont principalement effectuées face à un processeur Intel techniquement vieillissant, doté de seulement quatre cœurs et dépourvu de la technologie Hyper-Threading. Malgré cela, le nouveau Snapdragon C montre qu’il est prêt à livrer une véritable concurrence sur le marché des ordinateurs portables d’entrée de gamme.