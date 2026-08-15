Un ballon d’hélium explose dans un centre commercial en Égypte

·11·Monde
Un ballon d’hélium explose dans un centre commercial en Égypte

L’explosion d’un ballon d’hélium dans l’un des centres commerciaux de Nouvelle-Caire, en Égypte, a fait 3 morts et 17 blessés à des degrés divers. Le drame s’est produit le 13 août au centre commercial Arabella Plaza.

Selon le ministère égyptien de la Santé, l’explosion s’est produite dans un ballon d’hélium présent dans un magasin de cadeaux situé au premier étage du centre. Un incendie s’est également déclaré à l’intérieur du magasin après la forte déflagration.

Bien que l’incendie ait été rapidement maîtrisé, l’explosion et les flammes ont aussi endommagé les façades des magasins voisins du centre commercial.

Dès que l’incident a été signalé, 8 équipes d’ambulanciers ont été dépêchées sur place. Parmi les blessés, 11 ont été transportés au New Cairo Specialized Hospital et 6 autres vers des établissements médicaux voisins.

Le ministère a indiqué que toutes les victimes recevaient les soins médicaux nécessaires. En raison de l’incident, les hôpitaux voisins ont également été placés en état d’alerte renforcée.

ÉgypteNouveau CaireArabella Plaza
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