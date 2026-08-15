Ferran Torres rejoint le club parisien : Barcelone vend son joueur

Le Paris Saint-Germain a réalisé un nouveau transfert retentissant afin de renforcer son secteur offensif. Selon Goal.com, le club parisien a recruté l’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres. Le montant du transfert s’élève à environ 50 millions d’euros, une offre que les Catalans ont acceptée avec satisfaction. Comme l’a rapporté Goal.com l’a indiqué.

Détails du transfert et du contrat

La position offensive du joueur et sa volonté personnelle ont joué un rôle important dans la conclusion rapide de cet accord. L’attaquant espagnol avait déjà trouvé un accord avec le club parisien concernant les conditions de son contrat. L’équipe française souhaite faire de lui l’un des joueurs clés de son attaque.

La durée de son contrat actuel a également influé sur le prix du transfert. Son accord avec Barcelone devait arriver à échéance le 30 juin 2027. Ce facteur a permis à la direction du Paris Saint-Germain de maintenir le prix à un niveau acceptable pour le club.

Un accord avantageux pour Barcelone et le PSG

Le club catalan a tiré un bénéfice financier de ce transfert. Malgré la perte de l’un de ses attaquants, l’équipe a encaissé une somme importante, qui pourra être utilisée pour recruter d’autres joueurs sur le marché des transferts et contribuer à sa stabilité économique.

Pour les Parisiens, ce transfert constitue une nouvelle étape vers l’amélioration de la qualité et de la polyvalence de l’effectif. La direction du club souhaite renforcer la concurrence en attaque, et l’arrivée de Torres sera importante pour permettre à l’entraîneur de mettre ses plans en œuvre.

Rappelons que Ferran Torres est l’un des attaquants qui ont déjà fait leurs preuves sur la scène internationale. Ses débuts avec sa nouvelle équipe et ses performances suscitent un grand intérêt chez les supporters de football.