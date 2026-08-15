Les essais de capture du vaisseau spatial Starship avec la tour Mechazilla vont commencer

La société SpaceX a modifié le calendrier du prochain vol d’essai de son imposant vaisseau spatial Starship, baptisé Flight 14. Selon Ixbt.com, l’entreprise avait initialement prévu le lancement pour la fin août, mais ses dernières déclarations indiquent désormais un départ au début septembre. Le directeur de la NASA, Jared Isaacman, a notamment évoqué cette période. Cet important essai doit être lancé depuis le spatioport Starbase, au Texas, et devrait constituer l’une des étapes les plus délicates de l’ensemble du programme. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

La principale innovation technologique de ce vol sera la première tentative de SpaceX de capturer directement, à l’aide de la tour de lancement Mechazilla, l’étage supérieur de Starship revenant de l’espace. Si cette opération complexe réussit, il s’agira d’une avancée scientifique et technique majeure dans la récupération et la réutilisation des fusées. Cette approche pourrait à l’avenir réduire considérablement le coût des vols spatiaux et accélérer sensiblement les opérations de préparation.

Mise en orbite des satellites Starlink V3

L’une des autres missions importantes de Flight 14 sera de transporter des appareils de nouvelle génération dans l’espace. Selon les informations disponibles, ce vol devrait permettre de placer en orbite la première série de satellites Starlink V3 modernisés. Ces appareils représentent une nouvelle étape du réseau Internet de SpaceX et devraient porter la capacité de transmission ainsi que la qualité des communications à un niveau nettement supérieur.

Aucune date précise de lancement du vaisseau spatial n’a encore été annoncée. Les spécialistes soulignent que l’horaire dépendra directement de la préparation technique complète de la fusée et des autorisations spéciales délivrées par les organismes publics compétents. Les ingénieurs de SpaceX travaillent activement à l’achèvement des dernières préparations, et cet essai devrait ouvrir un nouveau chapitre pour toute l’industrie spatiale.