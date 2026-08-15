La sensation du début de l’été : Rodri va rejoindre le FC Barcelone — quel sera le montant du transfert ?

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La sensation du début de l’été : Rodri va rejoindre le FC Barcelone — quel sera le montant du transfert ?

Un nouveau transfert majeur du football européen est sur le point d’être officialisé. Lemilieu défensif de Manchester City Rodri champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone n’est plus très loin de le recruter.

Le joueur de 30 ans a accepté l’offre personnelle des Catalans. Il attend désormais la conclusion des négociations officielles entre les deux clubs.

Pas d’entraînement avec City : Jack Gaughan révèle

Selon le journaliste sportif britannique Jack Gaughan, le milieu espagnol ne prévoit pas de s’entraîner avec les Citizens la semaine prochaine.

D’après la source, le joueur est convaincu que son transfert au FC Barcelone sera entièrement officialisé durant cette période.

Négociations entre 70 et 80 millions d’euros : les parties proches d’un accord

Les deux grands clubs discutent actuellement du montant définitif du transfert :

  • L’offre du FC Barcelone : Le club catalan est prêt à payer environ 70 millions d’euros pour le milieu de terrain expérimenté ;

  • « Manchester City » : sa demande Le club mancunien prévoit de laisser partir son leader pour près de 80 millions d’euros ;

  • Issue probable : Selon les experts et les initiés, les parties devraient rapidement trouver un compromis grâce aux bonus et annoncer officiellement le transfert.

L’arrivée de Rodri au FC Barcelone renforcerait l’entrejeu de l’équipe et augmenterait ses chances en championnat national comme sur la scène européenne lors de la nouvelle saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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