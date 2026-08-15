Ferran Torres intègre le top 5 des plus grosses ventes de l’histoire du Barça

·9·Sport
Ferran Torres intègre le top 5 des plus grosses ventes de l’histoire du Barça

Le club espagnol du FC Barcelone a officiellement annoncé le transfert de son attaquant de 26 ans Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Ce départ met fin à l’aventure du joueur en Catalogne, tout en devenant l’une des opérations financières les plus importantes de l’histoire du club et en l’intégrant au cercle élite des ventes record. Goal.com rapporte que.

Selon Mundo Deportivo, ce transfert rapportera environ 50 millions d’euros dans les caisses des Catalans. Ferran Torres occupe ainsi la prestigieuse cinquième place au classement des ventes les plus chères de l’histoire du FC Barcelone.

Le contrat actuel du joueur courait pourtant jusqu’à l’été 2027. Mais la star espagnole souhaitait relever de nouveaux défis dans sa carrière, et cette évolution a permis de conclure un accord avantageux pour les deux parties.

Bénéfice financier et détails du transfert

Grâce à ce transfert, le FC Barcelone a réussi à récupérer une grande partie de la somme dépensée auparavant pour recruter le joueur en provenance de Manchester City. Pour rappel, les Catalans l’avaient engagé contre 55 millions d’euros garantis, auxquels pouvaient s’ajouter 10 millions d’euros de bonus.

Ces fonds représentent une excellente nouvelle pour la direction du FC Barcelone, qui prévoit de renforcer encore l’effectif avant le mercato estival. Le club comme le joueur sortent gagnants de ce changement : l’équipe dispose des ressources financières nécessaires, tandis que le joueur obtient l’occasion de faire ses preuves dans un nouvel environnement.

Les plus grosses ventes de l’histoire du club

L’histoire des transferts du FC Barcelone montre que le club a toujours vendu ses joueurs majeurs à prix fort. L’attaquant brésilien Neymar détient le record absolu de cette liste.

À l’été 2017, le Paris Saint-Germain avait payé la clause libératoire du joueur pour l’emmener en France. Ce transfert de 222 millions d’euros reste à ce jour la transaction la plus chère de l’histoire du football mondial.

FC BarceloneFerran TorresParis Saint-GermainTransfertFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Mikel Arteta annonce sa décision finale sur son avenir à ArsenalMikel Arteta annonce sa décision finale sur son avenir à ArsenalAujourd'hui, 16:44Comment Romelu Lukaku a-t-il surpris les supporters de Fenerbahçe ?Comment Romelu Lukaku a-t-il surpris les supporters de Fenerbahçe ?Aujourd'hui, 16:41Ferran Torres rejoint le club parisien : Barcelone vend son joueurFerran Torres rejoint le club parisien : Barcelone vend son joueurAujourd'hui, 15:39Alan Smith pronostique une course à deux en Premier LeagueAlan Smith pronostique une course à deux en Premier LeagueAujourd'hui, 15:12Le grand combat dans l’octogone : tous les détails sur le supertournoi UFC 330Le grand combat dans l’octogone : tous les détails sur le supertournoi UFC 330Aujourd'hui, 14:26Les meilleurs du monde : quel résultat Sindarov enregistre-t-il dans le supertournoi ?Les meilleurs du monde : quel résultat Sindarov enregistre-t-il dans le supertournoi ?Aujourd'hui, 14:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?