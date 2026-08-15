Ferran Torres intègre le top 5 des plus grosses ventes de l’histoire du Barça

Le club espagnol du FC Barcelone a officiellement annoncé le transfert de son attaquant de 26 ans Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Ce départ met fin à l’aventure du joueur en Catalogne, tout en devenant l’une des opérations financières les plus importantes de l’histoire du club et en l’intégrant au cercle élite des ventes record. Goal.com rapporte que.

Selon Mundo Deportivo, ce transfert rapportera environ 50 millions d’euros dans les caisses des Catalans. Ferran Torres occupe ainsi la prestigieuse cinquième place au classement des ventes les plus chères de l’histoire du FC Barcelone.

Le contrat actuel du joueur courait pourtant jusqu’à l’été 2027. Mais la star espagnole souhaitait relever de nouveaux défis dans sa carrière, et cette évolution a permis de conclure un accord avantageux pour les deux parties.

Bénéfice financier et détails du transfert

Grâce à ce transfert, le FC Barcelone a réussi à récupérer une grande partie de la somme dépensée auparavant pour recruter le joueur en provenance de Manchester City. Pour rappel, les Catalans l’avaient engagé contre 55 millions d’euros garantis, auxquels pouvaient s’ajouter 10 millions d’euros de bonus.

Ces fonds représentent une excellente nouvelle pour la direction du FC Barcelone, qui prévoit de renforcer encore l’effectif avant le mercato estival. Le club comme le joueur sortent gagnants de ce changement : l’équipe dispose des ressources financières nécessaires, tandis que le joueur obtient l’occasion de faire ses preuves dans un nouvel environnement.

Les plus grosses ventes de l’histoire du club

L’histoire des transferts du FC Barcelone montre que le club a toujours vendu ses joueurs majeurs à prix fort. L’attaquant brésilien Neymar détient le record absolu de cette liste.

À l’été 2017, le Paris Saint-Germain avait payé la clause libératoire du joueur pour l’emmener en France. Ce transfert de 222 millions d’euros reste à ce jour la transaction la plus chère de l’histoire du football mondial.