Comment Romelu Lukaku a-t-il surpris les supporters de Fenerbahçe ?

La star du football européen, l’expérimenté attaquant belge Romelu Lukaku a quitté le Napoli italien pour rejoindre officiellement l’équipe d’Istanbul, Fenerbahçe a officiellement rejoint l’équipe.

Après son arrivée dans son nouveau club, l’attaquant de 33 ans a déclaré lors de sa première interview approfondie accordée à la chaîne YouTube officielle du club qu’il ne comptait pas se limiter à marquer des buts, mais qu’il souhaitait aussi se rapprocher de la culture turque et des supporters.

« Je commencerai les cours de turc lundi »

Lukaku souhaite apprendre la langue afin de s’adapter plus rapidement à l’équipe et de communiquer directement avec les supporters locaux :

« Je pense que je commencerai les cours dès lundi. Je veux apprendre le turc. Dans chaque club où j’ai joué au cours de ma carrière, j’ai voulu communiquer avec les gens dans leur propre langue. J’espère pouvoir parler couramment turc dans trois ou quatre mois. Ce ne sera pas facile, mais je ferai tout mon possible pour atteindre mon objectif. »

« J’ai attendu ce transfert pendant un mois » : rêve d’enfance et histoire familiale

L’attaquant belge a souligné que sa décision de s’installer à Istanbul était liée non seulement à ses ambitions sportives, mais aussi à ses liens familiaux :

Une deuxième maison : Le père de Lukaku a joué dans le championnat turc en 1996. Se remémorant son enfance, l’attaquant a déclaré : « Comme mon père y a joué, ce magnifique pays est pour moi comme une deuxième maison. Je me souviens très bien de cette époque : c’est alors que j’ai pris la décision ferme de devenir footballeur professionnel », a-t-il souligné.

Une tradition familiale : Son frère Jordan Lukaku a lui aussi joué en Turquie par le passé. Romelu, quant à lui, y avait déjà disputé son seul match officiel en Turquie, précisément au stade de Fenerbahçe, le Şükrü Saracoğlu ;

Un pas attendu depuis longtemps : Le footballeur s’est dit fier de la conclusion positive de négociations qui duraient depuis un mois et de porter le maillot d’un club à la riche histoire.

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