Mikel Arteta annonce sa décision finale sur son avenir à Arsenal

L'entraîneur principal du club londonien Arsenal Mikel Arteta a fait toute la lumière sur son avenir au sein de l'équipe et sur la question d'un nouveau contrat avant le choc de la Supercoupe d'Angleterre.

Le contrat actuel de l'entraîneur espagnol de 44 ans avec les Gunners court jusqu'à l'été 2027. Les deux parties avaient temporairement reporté les négociations officielles concernant une prolongation en raison de la période des transferts estivale. Dans une interview accordée à ESPN, le technicien a fermement répondu aux diverses inquiétudes suscitées par cette situation.

« Nous réglerons cette question dès que nous en aurons l'occasion »

Arteta a fermement insisté sur le fait qu'il était pleinement satisfait de son travail au sein du club londonien et qu'il n'avait pas l'intention de partir :

« Les supporters et la direction n'ont absolument aucune raison de s'inquiéter à ce sujet, car mon seul souhait est de rester ici. Je suis très heureux à Arsenal. Je suis reconnaissant de travailler chaque jour avec mes collègues et les joueurs qui m'entourent. Dès qu'un moment et une occasion favorables se présenteront, nous réglerons facilement la question du contrat. Tout est très simple. »

« Il y a actuellement des tâches plus importantes »

L'entraîneur espagnol a expliqué que la formalisation du contrat n'était pas actuellement une priorité pour le club :

« Dans le football, des priorités quotidiennes et plus importantes se présentent toujours. Nous abordons cette question sereinement avec le club et la durée du contrat ne pose aucun problème. Mon souhait est de continuer à Londres. Mon engagement envers le club et le projet n'a pas changé d'un iota. Toutes les questions seront donc réglées en temps voulu et naturellement. »

À venir « Manchester City » : le choc de la Supercoupe face à

Les Londoniens s'apprêtent à livrer une bataille acharnée pour le premier trophée de la nouvelle saison :

Compétition : Supercoupe d'Angleterre (FA Community Shield)

Affiche : « Arsenal » — « Manchester City »

Date : 16 août (dimanche)

Cette rencontre sera le principal test de l'équipe de Mikel Arteta avant la nouvelle saison, lui permettant de mesurer ses forces et d'afficher ses ambitions de titre.

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