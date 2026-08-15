« Vous le verrez demain » : Ian Machado Garry promet de mettre fin au règne d’Islam Makhachev

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« Vous le verrez demain » : Ian Machado Garry promet de mettre fin au règne d’Islam Makhachev

À la veille du combat pour le titre des poids mi-moyens, très attendu par les passionnés de MMA du monde entier, la tension est à son comble. L’Irlandais, Ian Machado Garry, le champion en titre Islam Makhachev a adressé une déclaration cinglante à son adversaire avant leur affrontement principal.

Après la cérémonie officielle de face-à-face organisée avant le tournoi, Garry a déclaré que son règne de champion allait commencer et qu’une nouvelle page de l’histoire s’écrirait dans l’octogone.

« C’est le début de mon règne »

Le prétendant irlandais a annoncé qu’il entrerait dans l’octogone demain non seulement pour gagner, mais aussi pour démontrer une domination absolue :

« Après avoir battu Islam, plus personne n’aura la moindre excuse. Tout le monde reconnaîtra qu’Ian Garry est un véritable grand combattant ! Ce sera le début de mon ère, fondée sur une domination totale dans l’octogone.

Vous devriez être reconnaissants et heureux, car demain, vous aurez tous la chance d’assister de vos propres yeux à la grandeur ! »

Quand et à quelle heure le combat commencera-t-il ?

Les fans de MMA ouzbeks pourront suivre ce combat de championnat très attendu dès les premières heures de demain matin :

  • Affiche : Islam Makhachev (champion) — Ian Machado Garry (prétendant, n° 1)

  • Titre : Championnat des poids mi-moyens

  • Heure de début : demain, heure de Tachkent, vers 7 h 30 environ Le combat devrait commencer à ce moment-là.

Makhachev parviendra-t-il à défendre sa ceinture de champion face à un nouveau redoutable puncheur, ou une nouvelle ère commencera-t-elle à l’UFC comme le promet Garry ? Toutes les réponses seront connues à l’issue de l’affiche principale de demain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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