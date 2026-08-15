Manchester United et Milan s’affronteront en amical en Pologne

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Manchester United et Milan s’affronteront en amical en Pologne

Les équipes prestigieuses du football européen sont entrées dans la phase décisive de leur préparation de présaison. Selon Goal.com, aujourd’hui, dans la ville polonaise de Wrocław, Manchester United et Milan s’affronteront lors d’un match amical. Cette confrontation constituera le dernier test important avant la saison pour les deux entraîneurs. Goal.com rapporte .

Cette rencontre sera la dernière étape de préparation de l’équipe de Milan avant son premier match de Serie A sous la direction de Ruben Amorim. Les Milanais disputeront leur premier match officiel de la saison le 23 août contre Torino. Toutefois, l’équipe traverse actuellement une période marquée par d’importants problèmes d’effectif et des changements sur le marché des transferts.

Absences et recrues

Selon la source, plusieurs joueurs clés de l’effectif milanais manqueront cette rencontre en raison de blessures ou de décisions techniques. Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku ne figurent pas dans le groupe, car ils n’entrent pas dans les plans de l’entraîneur. Gabbia, Gimenez, Leao et Pulisic seront également absents, contraints de renoncer au déplacement en raison de blessures de gravité variable.

Malgré cela, lors de cette rencontre, Milan devrait offrir ses débuts non officiels à sa nouvelle recrue Gonçalo Ramos, arrivée cet été pour devenir le transfert le plus cher de l’histoire du club. Son activité sur le front de l’attaque suscite un vif intérêt chez les supporters.

Compositions probables

La liste des joueurs attendus sur le terrain retient l’attention des spécialistes. L’équipe hôte, Manchester United est dirigée par Michael Carrick et devrait évoluer en 4-2-3-1 :

  • Gardien : Lammens
  • Défenseurs : Dalot, Maguire, Heaven, Shaw
  • Milieux : Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha
  • Attaquant : Mbeumo
De son côté, l’équipe de Milan dirigée par Ruben Amorim devrait s’aligner en 3-4-2-1. Ce match donnera aux deux entraîneurs l’occasion de tester de nouvelles idées et de déterminer leur composition optimale avant les rencontres officielles.

Rappelons que Milan avait auparavant fait match nul contre l’Inter lors du derby de Perth dans le cadre de sa préparation estivale, avant de s’incliner lourdement 3-0 face à Chelsea en Indonésie. Cette rencontre en Pologne sera la dernière occasion pour les Milanais de corriger leurs erreurs et de retrouver confiance avant le début de la Serie A.

Manchester UnitedAC MilanFootballMatch AmicalSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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