L'observatoire Vera C. Rubin découvre une nouvelle galaxie naine

L'observatoire Vera C. Rubin a réalisé une découverte exceptionnelle avant même le début de son relevé décennal principal. Selon ixbt.com, les astronomes ont réussi à identifier une galaxie naine satellite extrêmement ténue de la Voie lactée. Cet objet céleste, baptisé Aquarius IV, a été détecté à partir des données d'essai recueillies avant la mise en service complète du télescope. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique. rapporte.

Le nouvel objet a été enregistré dans le cadre des données d'essai Early Data Preview 2 (EDP2) collectées entre avril 2025 et janvier 2026. Ce relevé préliminaire couvre environ 7 % de la sphère céleste, offrant aux scientifiques des opportunités cruciales pour les recherches à grande échelle à venir.

Méthodes de recherche spéciales et isochrones

Aquarius IV est invisible sur des images classiques, car les galaxies naines ultra-ténues ne ressemblent pas aux galaxies habituelles. Les chercheurs ont donc utilisé une méthode de recherche spécifique. L'objet est apparu comme un amas de quelques dizaines d'étoiles faibles parmi les étoiles d'avant-plan et d'arrière-plan.

Les scientifiques ont recherché des groupes correspondant à une isochrone unique, illustrant la relation entre la couleur et la luminosité des étoiles formées simultanément à partir du même nuage de gaz. Un modèle de population stellaire ancienne et pauvre en métaux a été testé à différentes distances. En conséquence, il a été établi que la région d'Aquarius IV contient un nombre d'étoiles correspondantes nettement supérieur aux indicateurs de fond aléatoires.

Importance pour l'étude de la matière noire

Il s'est avéré que la taille de la galaxie naine identifiée est supérieure à celle de presque tous les amas globulaires de la Voie lactée. Cet aspect est crucial, car si les amas globulaires sont des systèmes denses d'étoiles anciennes, les galaxies naines possèdent leurs propres halos de matière noire

Les caractéristiques obtenues indiquent qu'Aquarius IV est précisément une galaxie naine ultra-ténue. De tels objets suscitent un grand intérêt pour l'étude de la matière noire, car ils contiennent très peu de matière ordinaire et leurs propriétés sont principalement déterminées par des halos sombres.

Actuellement, environ 40 galaxies de cette nature sont connues autour de la Voie lactée. Les experts estiment que le futur relevé LSST permettra de doubler ce chiffre. Rappelons que les travaux scientifiques décennaux principaux de l'observatoire Vera C. Rubin ont débuté en juin 2026 et qu'il observera systématiquement tout le ciel austral.