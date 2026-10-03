«Même les lions savent quand la chasse est terminée» : Ibrahimović sur le coup d'éclat de Ronaldo

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«Même les lions savent quand la chasse est terminée» : Ibrahimović sur le coup d'éclat de Ronaldo

La légende du football suédois Zlatan Ibrahimović Cristiano Ronaldoa réagi au départ polémique de ce dernier du camp d'entraînement de l'équipe nationale du Portugal. L'ancien attaquant, toujours connu pour ses opinions tranchées et directes, a qualifié cette décision de la star portugaise d'irrespectueuse.

Auparavant, il avait été rapporté que Ronaldo, âgé de 41 ans, avait décidé de quitter le camp de base et de mettre fin à sa carrière internationale après ne pas avoir été titularisé lors du match de Ligue des Nations contre la Norvège, restant sur le banc pendant toute la rencontre.

«Ne gâche pas ton héritage par ego»

Zlatan Ibrahimović a souligné que Ronaldo doit accepter son âge et savoir s'arrêter à temps :

«Il ne faut pas gâcher l'héritage que tu as construit par pur ego. Quitter le camp de l'équipe nationale du Portugal sans parler à tes coéquipiers ? C'est un manque de respect. Tu dois comprendre que tu n'es plus jeune.

Regarde Zlatan. J'étais jeune aussi. J'ai joué au plus haut niveau, puis j'ai mis fin à ma carrière. Même les lions savent quand la chasse est terminée», a déclaré Ibrahimović.

La controverse autour de Ronaldo s'intensifie

L'avenir de Cristiano en équipe nationale et son désaccord avec le staff technique continuent de faire l'objet de débats passionnés dans la communauté sportive internationale. La prochaine étape de l'attaquant de 41 ans, qui a quitté la sélection après ses protestations lors du match contre la Norvège, reste incertaine.

Zlatan IbrahimovićCristiano RonaldoÉquipe du PortugalLigue des NationsFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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