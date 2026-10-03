Scandale aux Jeux asiatiques : un athlète de l'équipe d'Ouzbékistan suspendu pour dopage

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Scandale aux Jeux asiatiques : un athlète de l'équipe d'Ouzbékistan suspendu pour dopage

Un incident regrettable s'est produit lors des Jeux asiatiques de 2026, qui se déroulent dans les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya. Umar Usmonov, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de rugby à 7, a été provisoirement suspendu des compétitions pour suspicion de violation des règles antidopage.

C'est ce qu'a annoncé l'organisation prestigieuse garantissant l'intégrité dans le sport : l'Agence de contrôles internationale (ITA) a officiellement déclaré.

Quelle substance a été trouvée dans le sang ?

Selon les informations, un échantillon prélevé sur l'athlète lors d'un contrôle hors compétition le 27 septembre à Nagoya a révélé la présence d'une substance interdite : un métabolite de la drostanolone a été détecté.

  • Qu'est-ce que la drostanolone ? Cette substance appartient à la catégorie des stéroïdes androgènes anabolisants et, selon les règles de l'Agence mondiale antidopage (AMA), elle figure sur la liste des produits strictement interdits, tant en compétition qu'en dehors.

Suspension provisoire et droits de l'athlète

Après la publication des résultats, Usmonov a été officiellement informé et suspendu de toute activité sportive jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans cette affaire :

  • Il est interdit à l'athlète de participer aux Jeux asiatiques, de s'entraîner avec l'équipe nationale et de prendre part à tout événement sportif.

  • Parallèlement, conformément au règlement, l'athlète a le droit de demander l'analyse de l'échantillon « B » et de faire appel de la décision de suspension provisoire auprès de la division antidopage du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Participation de l'équipe ouzbèke de rugby à 7 aux Jeux asiatiques

Umar Usmonov faisait partie de la délégation ouzbèke pour les compétitions de rugby à 7 masculin. Cependant, le tournoi a été infructueux pour nos compatriotes :

  • Matchs du groupe « A » : L'équipe a terminé dernière du groupe après des défaites contre Hong Kong (0:45), la Chine (0:50) et la Malaisie (0:22).

  • Tour de consolation : Le 2 octobre, lors du match pour les places 9 à 12, les rugbymen ouzbeks se sont inclinés face à l'équipe du Kazakhstan sur le score de 7:35.

Ainsi, notre équipe de rugby à 7 a terminé sa participation aux Jeux asiatiques après avoir perdu les quatre rencontres disputées lors du tournoi.

Umar UsmonovAgence de contrôles internationale (ITA)Jeux asiatiques 2026DrostanoloneRugby
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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