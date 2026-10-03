Zinedine Zidane explique sa déception après le match nul contre l'Italie

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Zinedine Zidane explique sa déception après le match nul contre l'Italie

Dans l'un des chocs de la Ligue des Nations, les équipes de France et d'Italie ont fait match nul 1-1. Après la rencontre, le sélectionneur français Zinedine Zidane a partagé ses impressions, ne cachant pas sa profonde déception malgré une certaine satisfaction sur le contenu du match.

Le technicien français a souligné que ses joueurs avaient dominé les débats, mais que les petits détails du football les avaient empêchés de décrocher la victoire.

« Je suis fier de mes joueurs »

Dans une interview accordée à TF1, Zinedine Zidane s'est exprimé ouvertement sur son analyse du match et ses émotions :

« Je suis très déçu, car nous méritions mieux. Mais c'est le football. Nous aurions dû terminer le match par une victoire. Malgré tout, je suis fier de mes joueurs. Ils ont tout donné sur le terrain, cela ne fait aucun doute », a déclaré l'entraîneur.

Le technicien est également revenu sur les ajustements tactiques effectués entre les deux mi-temps :

« En première mi-temps, nous avons contrôlé le ballon, mais cela n'a pas porté ses fruits. À la pause, nous avons essayé de corriger cet aspect. Il fallait exploiter les espaces pour frapper l'adversaire. Nous avons réussi à produire le jeu prévu, tandis que l'Italie a joué selon son style défensif habituel. Il n'y a pratiquement pas eu de danger sérieux devant notre but. »

« Un petit détail peut tout changer »

Répondant aux questions des journalistes sur Lucas da Cunha, Zidane a exprimé sa confiance totale envers chaque membre de l'équipe :

« Vous jouez bien tout le match, vous faites tout correctement, mais un petit détail peut tout changer. Suis-je déçu de Lucas da Cunha ? Non. Le plus important pour moi, c'est ce que j'ai vu chez tous mes joueurs. Je suis très satisfait de leur performance. Ils peuvent être fiers du football qu'ils ont montré aujourd'hui. »

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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