Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov a entamé la nouvelle saison de manière fantastique. L'entraîneur de l'İstanbul Başakşehir, Nuri Şahin, a exprimé son admiration pour l'attaquant de 31 ans, auteur de 6 buts lors des 6 premières journées du championnat de Turquie.

Le technicien turc a souligné la régularité impressionnante du buteur expérimenté, malgré le fait qu'il n'ait pratiquement pas eu de vacances après la Coupe du Monde disputée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Eldor est un joueur unique » : les confidences de Nuri Şahin

Le coach de l'İstanbul Başakşehir a tenu à saluer le professionnalisme de l'attaquant ouzbek :

« Parfois, nous devons être prudents dans nos déclarations. Shomurodov a eu des vacances très courtes après la Coupe du Monde. Je ne veux pas être injuste envers mes joueurs. Il n'est pas facile, physiquement et mentalement, d'être performant immédiatement après un Mondial — certains de nos joueurs luttent encore avec cela. Mais Eldor est un joueur unique. Il progresse constamment. Peu importe nos efforts pour lui donner du repos, il a toujours été aussi dévoué sur le terrain et a toujours réussi. C'est pourquoi nous lui donnons une totale liberté de mouvement. Eldor est un professionnel extrêmement important pour notre équipe, tant sur le terrain qu'en dehors », a déclaré Nuri Şahin.

L'erreur de la Roma, la chance de Başakşehir

Le transfert de Shomurodov en Turquie a été l'une des étapes les plus réussies de sa carrière. Le club turc l'avait d'abord prêté par la Roma pour 3 millions d'euros pendant un an avant d'acheter définitivement ses droits sportifs cet été.

Dès sa première saison, Eldor a marqué 22 buts, meilleur buteur du championnat de Turquie et a été le principal artisan de la qualification de son équipe dans le top 5.

Statistiques de Shomurodov à l'İstanbul Başakşehir :

Nombre de matchs : 52

Buts : 29

Passes décisives : 6

Résultats globaux en club et en sélection

Ayant défendu les couleurs de Mash'al, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia, Cagliari et Roma au cours de sa carrière, Eldor Shomurodov a disputé un total de 396 matchs en club, inscrivant 93 buts et délivrant 44 passes décisives. Il a enregistré ces chiffres.

En tant que meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, ses statistiques sont également impressionnantes :

96 sélections

47 buts

14 passes décisives

Le capitaine continue de prouver qu'il est au sommet de sa forme en cette nouvelle saison.