Coup dur en défense : le Real Madrid cible 3 candidats après la blessure d'Asensio

Le Real Madrid fait face à un problème inattendu. Suite à la grave blessure du défenseur central Raúl Asensio, qui sera absent pour une longue période, le club merengue cherche en urgence à renforcer sa charnière centrale.

Selon Fichajes le média espagnol rapporte que la cellule de recrutement madrilène a établi une liste restreinte de trois défenseurs renommés pour pallier cette absence.

Les 3 candidats sur la short-list du Real : qui sont-ils ?

Les joueurs dans le viseur du géant madrilène :

Jacobo Ramón (« Como ») — l'option principale et prioritaire ; Nico Schlotterbeck (« Borussia Dortmund ») ; Alessandro Bastoni (« Inter »).

Actuellement, la direction du Real privilégie son propre joueur formé au club, Jacobo Ramón, comme étant l'option la plus adaptée.

Clause de rachat de 9 millions d'euros et obstacle principal

Le Real pourrait réaliser le transfert de Ramón dans des conditions très avantageuses :

Le club madrilène avait vendu le défenseur de 20 ans au club italien de « Como » à l'été 2025 pour 2,5 millions d'euros. Selon l'accord, le Real a conservé 50 % des droits du joueur et a inclus plusieurs clauses de rachat. L'été prochain, les Madrilènes ont la possibilité de le récupérer pour

9 millions d'euros. 9 millions d'euros en échange.

Cependant, le principal obstacle au transfert n'est pas financier, mais pourrait être la volonté personnelle du joueur. Actuellement, Jacobo Ramón est titulaire régulier avec « Como ». Ne souhaitant pas perdre son temps de jeu, il serait peu enclin à revenir à Madrid pour être remplaçant.

Pour rappel, après sept journées de Liga, le Real occupe la 4e place du classement avec 15 points.