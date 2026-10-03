Rumeur : Erling Haaland ne veut jouer que pour un seul club à l'avenir

La machine à buts de Manchester City, Erling Haaland, pourrait poursuivre sa carrière en Liga espagnole. Selon des informations fracassantes relayées par le journaliste Juan Jezus, les représentants du buteur norvégien ont fait un premier pas officiel vers le géant catalan.

Selon la source, après confirmation auprès de plusieurs canaux, l'entourage de Haaland a communiqué à la direction du FC Barcelone les conditions préliminaires concernant le coût potentiel du transfert ainsi que les exigences salariales de la star.

Un plan à long terme plutôt qu'un achat immédiat

Ce contact ne signifie pas que Haaland quittera Manchester dans les prochains mois. Voici la situation actuelle :

Erling se sent extrêmement à l'aise et heureux àManchester City.

L'attaquant a prolongé son contrat avec le club anglais sur le long terme, jusqu'en 2034 .

Cependant, le journaliste souligne que si l'attaquant norvégien décide de se lancer un nouveau défi et de changer de club, sa seule et unique option privilégiée reste le FC Barcelone . L'intérêt de Haaland pour le projet du géant catalan est jugé très élevé.