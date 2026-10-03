De 200 dollars par mois à 5,2 millions de livres par an : faits marquants sur Abdukodir Khusanov

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De 200 dollars par mois à 5,2 millions de livres par an : faits marquants sur Abdukodir Khusanov

Le parcours du défenseur de 22 ans Abdukodir Khusanov, aujourd'hui sous les projecteurs du football mondial, est riche en événements surprenants. D'un talent méconnu au « Bunyodkor » aux grands succès avec un géant de la Premier League, voici les chapitres clés de la carrière de Khusanov.

De « Bunyodkor » vers l'Europe : la décision qui a changé son destin

  • Premiers pas : Abdukodir a été formé à l'académie du « Bunyodkor » à Tachkent de 2011 à 2021. Il a été coaché par Sergey Chigodaev, Akmal Risqullaev, Alisher Ibrohimov et son propre père.

  • Un talent méconnu : Malheureusement, son potentiel n'a pas été suffisamment valorisé au « Bunyodkor ». En conséquence, le jeune défenseur a décidé de lancer sa carrière à l'étranger.

  • Le tremplin biélorusse : Début 2022, il a rejoint l'« Energetik-BGU » (actuel « SKA-1938 »). Le club a remporté la médaille d'argent du championnat, et Khusanov, nommé dans l'équipe type de la saison, a attiré l'attention des recruteurs européens.

  • La France et la Ligue des champions : À l'été 2023, le club français du « RC Lens » l'a recruté pour seulement 100 000 euros . À l'automne, Khusanov a brillé en Ligue des champions, prouvant qu'il était prêt pour le plus haut niveau.

Un transfert de 50 millions d'euros et le succès à « City »

En janvier 2025, le superclub anglais « Manchester City» a déboursé 40 millions d'euros (50 millions avec bonus) au « RC Lens » pour le défenseur ouzbek.

À ce jour, Khusanov a disputé 53 matchs avec les « Citizens », marqué 1 but et remporté la FA Cup (2026) et la League Cup (2026) .

Statistiques globales en club (Transfermarkt) :

  • « Energetik-BGU » (2022–2023) : 37 matchs, 4 buts

  • « RC Lens » (2023–2025) : 31 matchs, 0 but

  • «Manchester City» (depuis 2025) : 53 matchs, 1 but

Différence de salaire : de 200 $ par mois à 5,2 millions de £ par an !

Après une participation réussie à la Coupe du monde, «Manchester City» a prolongé le contrat du joueur jusqu'en 2031 . Cela a considérablement augmenté les revenus de Khusanov :

  • Biélorussie : Salaire officiel ne dépassant pas 200 dollars par mois ;

  • « RC Lens » (France) : 140 000 euros bruts par an ;;

  • « Manchester City » (premier contrat) : 2,6–3 millions de livres sterling par an ;

  • Nouveau contrat (actuel) : 5,2 millions de livres sterling par an hors bonus (son salaire a presque doublé).

Record de vitesse et succès en équipe nationale

Khusanov a disputé 26 matchs dans toutes les catégories de jeunes (des U-17 aux U-23 et aux JO de Paris). Avec l'équipe nationale A, il compte déjà 32 sélections.

Lors de la Coupe du monde historique de 2026, il a représenté notre pays et enregistré l'une des vitesses les plus élevées du tournoi : 36,5 km/h. Cette qualification pour le Mondial lui a valu la plus haute distinction de l'État : « Fierté de l'Ouzbékistan » .

Principaux accomplissements :

  • 2023 — Champion d'Asie (Ouzbékistan U-20)

  • 2024 — Finaliste de la Coupe d'Asie U-23

  • 2024 — Joueur de l'année au « RC Lens » (selon les fans)

  • 2026 — Vainqueur de la FA Cup et de la League Cup (« Manchester City »)

  • Titre honorifique « Fierté de l'Ouzbékistan »

Abdukodir KhusanovManchester CityRC LensFierté de l'OuzbékistanFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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