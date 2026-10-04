Bataille de nerfs : L'Ouzbékistan U-20 bat l'Arabie saoudite de manière spectaculaire

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Bataille de nerfs : L'Ouzbékistan U-20 bat l'Arabie saoudite de manière spectaculaire

Sur la pelouse du « Centre national de football » de Tachkent, dans le cadre de la 2e journée du tournoi international « Coupe Mirabror Usmanov 2026 », le match entre l'Ouzbékistan et l'Arabie saoudite U-20 a offert aux supporters un véritable thriller.

L'équipe nationale des jeunes d'Ouzbékistan, dirigée par Jamoliddin Rahmatullayev, a enregistré un score de combat de 2:2 à l'issue du temps réglementaire d'une rencontre acharnée, avant de s'imposer grâce à un sang-froid absolu lors de la séance de tirs au but.

Deux fois l'avantage et 90 minutes intenses

En première mi-temps, les deux équipes ont pratiqué un football prudent mais offensif. La chronologie des buts est la suivante :

  • 42e minute | 1:0 : À la suite d'une attaque dangereuse menée par nos représentants, un penalty a été accordé. S'avançant vers le point de réparation, Behruz Abdusattorov n'a pas laissé passer l'occasion et a transformé le penalty avec calme.

  • 70e minute | 2:0 : En augmentant la pression en seconde période, nos jeunes ont réussi à creuser l'écart — Sadriddin Hasanov a trompé une nouvelle fois le gardien de l'Arabie saoudite d'une frappe précise et magnifique.

Malgré cela, les visiteurs n'ont pas abandonné jusqu'à la fin, égalisant pour emmener le match vers la loterie des tirs au but.

Domination totale aux tirs au but

Conformément au règlement, lors de la séance de tirs au but, les jeunes Ouzbeks n'ont laissé aucune chance à leur adversaire :

  • Nos compatriotes ont parfaitement exécuté leurs tentatives, dominant la bataille des nerfs ;

  • La série 4:1 s'est conclue en faveur de l'Ouzbékistan U-20, scellant une victoire importante.

Résumé du match :

  • « Coupe Mirabror Usmanov 2026 » | 2e journée

  • Ouzbékistan U-20 — Arabie saoudite U-20 2:2 (4:1 aux tirs au but)

  • Date et heure : 4 octobre, 17:00

  • Lieu : Tachkent, « Centre national de football »

  • Buts : Behruz Abdusattorov 42 (pén.), Sadriddin Hasanov 70.

Les protégés de Jamoliddin Rahmatullayev ont non seulement consolidé leur position au classement, mais ont également fait preuve d'une grande force de caractère.

Coupe Mirabror Usmanov 2026Ouzbékistan U-20Jamoliddin RahmatullayevCentre national de footballFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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