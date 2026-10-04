70 médailles et un record du monde : l'Ouzbékistan termine dans le top 5 des Jeux asiatiques

La grande fête sportive du continent, les XXe Jeux asiatiques d'été, qui s'est déroulée sur les terrains et dans les arènes du Japon du 19 septembre au 4 octobre, a officiellement pris fin. La délégation nationale d'Ouzbékistan a su lutter dignement parmi les plus grandes puissances sportives du continent, réussissant à terminer la compétition dans le top 5.

Lors de cette prestigieuse compétition quadriennale, nos compatriotes ont remporté un total de 70 médailles :

21 médailles d'or ;

25 médailles d'argent ;

24 médailles de bronze.

Record du monde d'Akbar Djuraev : le moment fort de la compétition

Une nouvelle page brillante de l'histoire du sport ouzbek a été écrite lors des épreuves au Japon. Champion olympique et du monde d'haltérophilie, l'une des stars majeures de notre équipe, Akbar Djuraev a non seulement décroché une nouvelle médaille d'or aux championnats continentaux, mais avec sa performance, il a battu le record du monde, devenant l'une des plus grandes sensations de la compétition.

Le TOP 5 et la compétition acharnée du dernier jour

Au classement général, comme prévu, la République populaire de Chine a pris la tête absolue :

1ère place — Chine : 341 médailles (leader incontesté) ;

2e place — Japon : 269 médailles (résultat solide des hôtes) ;

3e place — Corée du Sud : 150 médailles ;

4e place — Inde : Grâce aux médailles d'or et d'argent supplémentaires lors du dernier jour, elle a enrichi son total pour occuper finalement la 4e place ;

5e place — Ouzbékistan : avec 70 médailles, il a consolidé sa place parmi les cinq meilleures équipes du continent.

Comparaison avec Hangzhou 2023

Pour rappel, lors des précédents Jeux asiatiques qui ont eu lieu à Hangzhou, en Chine, en 2023, la délégation sportive ouzbèke avait enregistré le meilleur résultat de son histoire (71 médailles au total : 22 d'or, 18 d'argent et 31 de bronze).

Lors des compétitions au Japon, nos compatriotes ont maintenu ce niveau élevé tout en augmentant considérablement le nombre de médailles d'argent (25) et ont prouvé une fois de plus qu'ils sont l'un des principaux favoris dans toutes les disciplines sportives sur le continent asiatique.