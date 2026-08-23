Neftchi bat Sogdiana et prend 6 points d'avance sur Pakhtakor

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Neftchi bat Sogdiana et prend 6 points d'avance sur Pakhtakor

Lors de la 19e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le leader du classement, le club de Ferghana, Neftchi a accueilli l'équipe de Jizzakh, Sogdiana sur son terrain. Le match, disputé au stade Istiqlol comble, a été dominé par les hôtes et s'est soldé par une victoire convaincante de 3-0.

Ce succès renforce la position de leader des joueurs de Ferghana dans la course au titre.

Un doublé de Marušić et le point final de Perica

Neftchi a pris l'initiative dès le début de la rencontre et a multiplié les occasions dangereuses devant le but adverse :

  • 23e minute (1-0) : L'attaquant étranger Zoran Marušić a conclu une combinaison rapide par un tir précis pour ouvrir le score ;

  • 60e minute (2-0) : Marušić, toujours aussi actif en seconde période, a signé un doublé pour accroître l'avantage de son équipe ;

  • 90+8e minute (3-0) : Dans le temps additionnel, l'attaquant remplaçant Stipe Perica a scellé le sort du match.

Expulsion à la 68e minute et situation au classement

La seconde partie du match a été difficile pour les visiteurs de Jizzakh :

  • Carton rouge : Entré en jeu à la 68e minute, Shohjahon Sultonmurodov a été expulsé pour une faute, laissant son équipe à 10 ;

  • Classement : Après cette victoire, Neftchi porte son total à 45 points et creuse l'écart avec son plus proche poursuivant, Pakhtakor, à 6 points Sogdiana reste à la 10e place avec 24 points.

Feuille de match et compositions :

  • Super League. 19e journée

  • Neftchi — Sogdiana 3-0

  • Buts : Zoran Marušić (23e, 60e), Stipe Perica (90+8e).

  • Expulsion : Shohjahon Sultonmurodov (68e, Sogdiana).

  • Neftchi : Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Koffi Kouao (Izzatillo Po‘latov, 75e), Bojan Ciger (Farrukh Sayfiyev, 87e), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev (Muhsinjon Ubaydullayev, 69e), Bilolxon Toshmirzayev (Khurshid G‘iyosov, 69e), Vladimir Jovović, Ikrom Aliboyev, Alisher Odilov, Zoran Marušić (Stipe Perica, 87e).

  • Sogdiana : Milan Mitrović, Zoir Jo‘raboyev, Abdulazizxon Abdurashidov (Shohjahon Sultonmurodov, 46e), Islom Qobilov, Behruz Jumatov, Jamshid Boltaboyev (Zenan Zaimović, 65e), Javohir Qahramonov, Ollabergan Karimov, Nodirjon Soyibov, Zabihillo O‘rinboyev (Saidakbar Sharipov, 68e), Ljupčo Doriev.

Avec cette performance solide, Neftchi prouve une fois de plus qu'il est le principal prétendant au titre cette saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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