La rencontre au sommet de la 2e journée de la Süper Lig turque, très attendue par les fans de football ouzbeks, a rendu son verdict. L'Istanbul Başakşehir s'est incliné 1-2 sur la pelouse du géant national, Trabzonspor, au terme d'un match intense.

Il est à noter que les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev ont débuté la rencontre dans le onze de départ des Stambouliotes.

La frappe rapide de Salah et la réponse de Shomurodov

Le match a démarré sur un rythme effréné dès les premières minutes :

8e minute (1:0) : La star des hôtes, Mohamed Salah a ouvert le score, donnant l'avantage à Trabzonspor ;

19e minute (1:1) : À la suite d'une attaque incisive du Başakşehir, Eldor Shomurodov a provoqué un penalty dans la surface adverse et a transformé la sentence pour rétablir l'équilibre ;

48e minute (2:1) : Au début de la seconde période, le même Mohamed Salah s'est offert un doublé, inscrivant le but décisif pour la victoire des locaux.

Feuille de match et compositions :

Süper Lig. 2e journée

Trabzonspor — Başakşehir 2:1

23 août. Stade Papara Park

Buts : Mohamed Salah (8e, 48e) — Eldor Shomurodov (19e, s.p.).

Trabzonspor : Onana, Cabral, Nvaivu, Savic, Eskihellac, Muçi (Özkacar, 70e), Kabasakal, Malinovskyi (Boujouari, 81e), Simsir (Saviolo, 70e), Salah, Onuachu (Tufan, 87e).

Başakşehir : Sengezer, Sahiner (Karbownik, 70e), Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Brnic, 58e), Skov Olsen (Bozok, 79e), SHOMURODOV , FAYZULLAYEV (Selke, 58e), Bertug (Ergün, 46e).

Avertissements : Kemen (22e), Bertug (39e), Selke (61e), Salah (79e), Nvaivu (83e), Ergün (88e), Savic (89e).

Grâce à cette victoire, Trabzonspor porte son total à 4 points . Le Başakşehir, vainqueur lors de la 1re journée, reste à 3 points .