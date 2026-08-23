Duel Salah-Shomurodov : Le Başakşehir s'incline lourdement lors de la 2e journée

·295·Sport
Duel Salah-Shomurodov : Le Başakşehir s'incline lourdement lors de la 2e journée

La rencontre au sommet de la 2e journée de la Süper Lig turque, très attendue par les fans de football ouzbeks, a rendu son verdict. L'Istanbul Başakşehir s'est incliné 1-2 sur la pelouse du géant national, Trabzonspor, au terme d'un match intense.

Il est à noter que les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev ont débuté la rencontre dans le onze de départ des Stambouliotes.

La frappe rapide de Salah et la réponse de Shomurodov

Le match a démarré sur un rythme effréné dès les premières minutes :

  • 8e minute (1:0) : La star des hôtes, Mohamed Salah a ouvert le score, donnant l'avantage à Trabzonspor ;

  • 19e minute (1:1) : À la suite d'une attaque incisive du Başakşehir, Eldor Shomurodov a provoqué un penalty dans la surface adverse et a transformé la sentence pour rétablir l'équilibre ;

  • 48e minute (2:1) : Au début de la seconde période, le même Mohamed Salah s'est offert un doublé, inscrivant le but décisif pour la victoire des locaux.

Feuille de match et compositions :

  • Süper Lig. 2e journée

  • Trabzonspor — Başakşehir 2:1

  • 23 août. Stade Papara Park

  • Buts : Mohamed Salah (8e, 48e) — Eldor Shomurodov (19e, s.p.).

  • Trabzonspor : Onana, Cabral, Nvaivu, Savic, Eskihellac, Muçi (Özkacar, 70e), Kabasakal, Malinovskyi (Boujouari, 81e), Simsir (Saviolo, 70e), Salah, Onuachu (Tufan, 87e).

  • Başakşehir : Sengezer, Sahiner (Karbownik, 70e), Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Brnic, 58e), Skov Olsen (Bozok, 79e), SHOMURODOV, FAYZULLAYEV (Selke, 58e), Bertug (Ergün, 46e).

  • Avertissements : Kemen (22e), Bertug (39e), Selke (61e), Salah (79e), Nvaivu (83e), Ergün (88e), Savic (89e).

Grâce à cette victoire, Trabzonspor porte son total à 4 points . Le Başakşehir, vainqueur lors de la 1re journée, reste à 3 points .

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatLes rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatAujourd'hui, 12:13Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeSoirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeAujourd'hui, 10:44Islam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryIslam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryAujourd'hui, 10:40Brian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreBrian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreAujourd'hui, 10:3620 millions par an : les détails du transfert de Gabriel Martinelli en Arabie saoudite20 millions par an : les détails du transfert de Gabriel Martinelli en Arabie saouditeAujourd'hui, 09:20Grand nettoyage : le FC Barcelone veut se séparer de 5 stars avant la fin de l'étéGrand nettoyage : le FC Barcelone veut se séparer de 5 stars avant la fin de l'étéAujourd'hui, 09:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane