Lors de la 19e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le champion en titre de Ferghana, Neftchi, a accueilli le club de Sogdiana Jizzakh sur son terrain, s'imposant avec une victoire large et convaincante de 3-0. Grâce à ce succès, l'équipe de Ferghana renforce sa position de leader avec 6 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Pakhtakor.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur principal de l'équipe, Islom Ismoilov, a répondu de manière détaillée et ouverte aux questions des journalistes.

« Cette victoire est un cadeau pour notre gouverneur » : Analyse d'un football intense et rapide

L'entraîneur a commencé la conférence de presse par une dédicace de la victoire et a exprimé sa satisfaction quant au jeu rapide déployé par ses joueurs :

Dédicace spéciale : « Nous dédions cette victoire au gouverneur de notre région, Khayrulla Khayitboyevich, qui a été décoré hier par notre Honorable Président pour son travail dévoué. Il contribue énormément au développement du football à Ferghana. Les gars ont tenu leur promesse »;

L'un des meilleurs matchs de la saison : « Nous avons montré un football intense et rapide durant la première mi-temps et les 20 premières minutes de la seconde. Nous avons agi avec une grande vitesse dans les phases de transition offensive. Le football que les fans aiment, c'est la vitesse. Je suis satisfait du match, nous n'avons laissé aucune chance à l'adversaire ».

Comment le leader de Sogdiana, Ljupcho Doriev, a-t-il été neutralisé ?

Interrogé sur la manière de stopper le légionnaire macédonien, principale arme offensive de Jizzakh, Ismoilov a révélé une tactique précise :

« Nous ne mettons pas de marquage individuel sur un seul joueur. Mais nous savions que le jeu de Sogdiana était principalement construit autour de Doriev. C'est pourquoi, dès qu'il recevait le ballon, nous nous assurions que trois de nos joueurs soient immédiatement autour de lui. Nos latéraux ont parfaitement exécuté les consignes, neutralisant complètement Doriev », a déclaré le spécialiste.

Le choc central contre Pakhtakor et l'état des blessures

À la veille du choc décisif, l'entraîneur a qualifié la situation médicale de l'équipe de « point sensible » :

Absence de leaders : En raison de l'absence de joueurs clés, les médecins travaillent au maximum pour les rétablir, mais il est difficile de savoir s'ils seront pleinement opérationnels pour le match contre Pakhtakor ;

Tactique et attaques latérales forcées : « En réalité, je ne suis pas partisan de n'attaquer que par les ailes. Mais beaucoup d'équipes jouent très bas contre nous avec 10 joueurs. Pour les déstabiliser, nous sommes obligés de passer par des centres sur les ailes ».

Le jeu significatif et intense montré par les joueurs d'Islom Ismoilov prouve que Neftchi avance courageusement vers un nouveau titre de champion.