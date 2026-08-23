Cejudo bat Merab Dvalishvili : tous les résultats du tournoi RAF 12 !

La ville de Cleveland, aux États-Unis, a accueilli un tournoi sensationnel mettant en vedette des stars de la lutte libre et des arts martiaux mixtes : RAF 12 (Real American Freestyle) Le combat principal, très attendu, a opposé des stars et anciens champions de l'UFC — le médaillé d'or olympique en lutte libre Henry Cejudo et le célèbre combattant géorgien Merab Dvalishvili sur le tapis.

Dans un duel intense et tactique, Henry Cejudo a démontré sa grande maîtrise en battant Merab Dvalishvili sur le score de 4-0, devenant ainsi le nouveau champion poids léger de l'organisation RAF.

Le choc des légendes de la lutte et des stars de l'UFC

La carte du tournoi a attiré l'attention des fans non seulement pour le combat principal, mais aussi pour plusieurs autres super-affrontements :

La domination écrasante de Jordan Burroughs : Le champion olympique et multiple champion du monde de lutte libre Jordan Burroughs n'a laissé aucune chance au combattant de l'UFC Sean Brady — 11-0 ;

Victoires de Gable Steveson et Tyron Woodley : Le champion olympique Gable Steveson a battu son adversaire 6-0, tandis que l'ancien champion de l'UFC Tyron Woodley a dominé Joaquin Buckley aux points (14-8) ;

La défaite d'Asu Almabaev : Le combattant kazakh de l'UFC Asu Almabaev s'est incliné face à Johnny DiJulius sur le score de 0-10.

Tous les résultats officiels du tournoi RAF 12 :

Combat pour le titre des poids légers : Henry Cejudo — Merab Dvalishvili (4-0)

Jordan Burroughs — Sean Brady (11-0)

Gable Steveson — Anthony Cassioppi (6-0)

Championnat féminin des poids moyens : Kennedy Blades — Riz Larramendi (11-0)

Max McEnelly — Bo Nickal (3-1)

Combat pour le titre des poids moyens : Jason Nolf — Evan Wick (11-1)

Jesse Mendez — Vladimer Khinchegashvili (7-2)

Combat pour le titre des poids welters : David Carr — Taimuraz Salkazanov (5-4)

Johnny DiJulius — Asu Almabaev (10-0)

Tyron Woodley — Joaquin Buckley (14-8)

Masanosuke Ono — Ben Davino (4-0)

Le tournoi de Cleveland a prouvé une fois de plus à quel point les affrontements entre stars du MMA sur un tapis de lutte sont captivants pour les fans.