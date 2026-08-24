5-0 lors du premier match : le FC Barcelone écrase Elche à l'extérieur (vidéo)

Pour son premier match officiel de la nouvelle saison de Liga, le FC Barcelone s'est déplacé au stade Manuel Martínez Valero. Ce match de la 2e journée contre Elche a été marqué par une domination totale des Catalans, qui se sont imposés sur le score fleuve de 5-0.

Dans cette rencontre, les leaders de l'équipe ainsi que les nouvelles recrues ont brillé, offrant un véritable festival de buts aux supporters.

Doublés de Raphinha et Fermín, premier but d'Adeyemi

Dès les premières minutes, les Catalans ont acculé leur adversaire dans sa propre surface :

14e minute (0-1) : L'ailier brésilien Raphinha a transformé un penalty avec sang-froid pour ouvrir le score ;

45+3e minute (0-2) : Dans le temps additionnel de la première période, la nouvelle recrue Karim Adeyemi a marqué pour ses débuts sous le maillot du Barça ;

67e minute (0-3) : Toujours aussi actif en seconde période, Raphinha a signé un doublé ;

71e et 79e minutes (0-4, 0-5) : Le milieu de terrain Fermín López a inscrit deux buts en 8 minutes pour sceller le score final.

Par ailleurs, une autre recrue entrée en jeu à la 65e minute, Anthony Gordon a enrichi ses débuts avec deux passes décisives sur les buts de Fermín.

Feuille de match et compositions :

La Liga. 2e journée

Elche — FC Barcelone 0-5

23 août. Stade Manuel Martínez Valero

Buts : Raphinha (14e s.p., 67e), Adeyemi (45+3e), Fermín López (71e, 79e).

Elche : Dituro, Sangaré, Chust, Redondo (Bigas, 81e), Affengruber, Valera, Morente (Cepeda, 64e), Villar, Aguado (Neto, 64e), Houary (Buonanotte, 64e), Nino (Ponce, 69e).

FC Barcelone : Joan García, Espart, Christensen, Eric García, Martín, Gavi (Pedri, 45e), Bernal (Koundé, 80e), Yamal (Gordon, 65e), Fermín López, Raphinha (Cancelo, 80e), Adeyemi (Olmo, 65e).

Avertissement : Houary (33e, Elche).

Par sa performance convaincante et sans faute, le FC Barcelone a clairement affiché ses ambitions de titre dès ce premier match de la saison.