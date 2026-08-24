Victoire pour les débuts d'Amorim : Rabiot offre 3 points au Milan à Turin (vidéo)

La 1ère journée de la nouvelle saison de Serie A a été riche en événements pour le Milan. Pour le premier match officiel sous la direction de leur nouvel entraîneur, Rúben Amorim , les « Rossoneri » se sont imposés 2-1 sur le terrain du célèbre club turinois, Torino , décrochant une victoire importante après avoir été menés.

Le sort du match a été scellé par les ajustements tactiques réussis du technicien portugais en seconde période et par le talent du milieu de terrain français entré en jeu, Adrien Rabiot.

« Blitzkrieg » de 2 minutes : buts successifs de Cissé et Rabiot

Si les deux équipes ont fait preuve de prudence lors de la première mi-temps, le Milan a intensifié sa pression offensive après la pause :

Le tournant de la 56e minute : Amorim a fait entrer Adrien Rabiot et Luka Modrić simultanément, prenant le contrôle total du milieu de terrain ;

64e minute (0-1) : Après une passe précise de Rabiot, Cissé a ouvert le score pour les visiteurs ;

66e minute (0-2) : À peine deux minutes plus tard, Adrien Rabiot a marqué lui-même, consolidant l'avantage milanais ;

90+3e minute (1-2) : Dans le temps additionnel, l'attaquant du Torino, Che Adams , a réduit l'écart, mais cela n'a pas suffi aux locaux pour arracher un point.

L'Atalanta de Sarri réussit également son entrée en matière

Dans une autre rencontre marquante de la journée, l'Atalanta de Bergame, Maurizio Sarridésormais entraînée par Atalanta , a battu Sassuolo à domicile, empochant 3 points précieux pour le début du championnat.

Feuille de match et compositions :

Serie A. 1ère journée

Torino — Milan 1:2

23 août

Buts : Che Adams (90+3) — Cissé (64), Adrien Rabiot (66).

Torino : Mascardi, Ciammaglichella (Abuhilol, 81), Comuzzo (Kulenović, 85), Vlašić, Gineitis, Ismajli, Casadei (Adams, 70), Coco, Pedersen (Fortini, 70), Simeone (Njie, 70), Fitz-Jim.

Milan : Maignan, Hila (Gabbia, 76), de Winter, Loftus-Cheek (Modrić, 56), Musah, Pavlović, Cissé (Saelemaekers, 66), Estupiñán (Bartesaghi, 66), Jashari (Rabiot, 56), Chukwueze, Ramos.

Le premier match officiel de Rúben Amorim à la tête du Milan se solde par une victoire, affirmant le statut de l'équipe comme candidate au Scudetto.