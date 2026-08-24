Pourquoi Nakamura a-t-il perdu « facilement » contre Sindarov ? Le grand maître américain révèle la vérité

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Pourquoi Nakamura a-t-il perdu « facilement » contre Sindarov ? Le grand maître américain révèle la vérité

Hikaru Nakamura Javohir Sindarova admis une erreur majeure dans sa préparation après la partie contre

Le joueur d'échecs américain Hikaru Nakamura, qui a subi une défaite inattendue contre le grand maître ouzbek Javohir Sindarov lors du Tournoi des Candidats, a révélé ce qui s'est passé lors de la préparation avant cette partie.

Selon Nakamura, l'une des erreurs décisives est liée au fait qu'il a confié l'intégralité du processus de préparation à son équipe et à ses analystes.

Le grand maître américain a réalisé une chose après la partie : la variante nécessaire manquait dans le fichier important.

1. Nakamura n'a pas contrôlé entièrement la préparation

Ces dernières années, Hikaru Nakamura a connu un grand succès non seulement aux échecs, mais aussi dans la création de contenu sur Internet. Il souligne que son principe de base pour travailler avec une équipe est de déléguer les tâches à des spécialistes de confiance.

Cependant, lors du Tournoi des Candidats, cette méthode est devenue un problème inattendu.

« L'une des principales raisons de mon succès dans le contenu est mon équipe solide. Je ne m'implique pas beaucoup dans les processus, je fais entièrement confiance aux gens. »

Nakamura affirme qu'avant la partie contre Javohir Sindarov, il avait également confié la majeure partie de la préparation à ses analystes.

2. « Peut-être aurais-je dû vérifier moi-même »

Le grand maître américain a par la suite évalué cette décision de manière critique.

Selon lui, au lieu de faire entièrement confiance aux variantes préparées par l'équipe, il aurait dû les examiner personnellement.

« Lors du Tournoi des Candidats, mon contrôle sur une grande partie de la préparation était limité. J'ai tout confié aux analystes. Peut-être aurais-je dû vérifier moi-même... »

Cependant, Nakamura n'a pas assumé seul la responsabilité principale dans cette situation. Il n'a pas caché que l'erreur commise lors de la préparation était une lacune dans le travail de son équipe.

3. La question décisive : « Y avait-il le roque dans le fichier ? »

Dès la fin de la partie, Nakamura s'est adressé à son assistant Kris Littlejohn.

Sa question a révélé le problème principal de la préparation :

« Y avait-il le roque dans le fichier ? »

La réponse de l'assistant a été courte, mais très importante :

« Non, il n'y était pas, c'est notre erreur. »

Ainsi, selon Nakamura, il s'est retrouvé dans une situation inconfortable en raison d'une lacune sérieuse dans les documents de préparation.

4. Pourquoi Nakamura était-il mécontent de son équipe ?

Le grand maître américain a déclaré qu'il n'était pas sûr de qui avait commis l'erreur pendant la partie.

Mais après des vérifications ultérieures, il a compris que la lacune dans les documents de préparation était due à une erreur de l'équipe.

Nakamura a critiqué cette situation ouvertement.

« Honnêtement, l'équipe m'a fait honte. »

Ces mots montrent que dans des compétitions de haut niveau comme le Tournoi des Candidats, chaque détail de la préparation est crucial, même pour les meilleurs joueurs.

5. Une victoire importante pour Sindarov

Si la partie contre Javohir Sindarov a mis en évidence les lacunes de préparation de Nakamura, elle a été enregistrée comme un résultat important pour le grand maître ouzbek.

Aux échecs, le problème de préparation de l'adversaire peut certainement être un facteur. Mais savoir profiter d'une telle situation, prendre des décisions précises pendant la partie et aller jusqu'à la victoire exige également une grande maîtrise.

Conclusion principale

Problème

Commentaire de Nakamura

Préparation

La majeure partie confiée aux analystes

Contrôle personnel

Insuffisant

Problème

La variante nécessaire n'était pas dans le fichier de préparation

Position de l'équipe

Reconnaissance de leur erreur

Résultat

Nakamura a perdu la partie contre Sindarov

Conclusion : le prix d'une erreur a été très élevé

Hikaru Nakamura a révélé une lacune sérieuse dans le processus de préparation après sa défaite contre Javohir Sindarov.

Selon lui, dans le fichier préparé par les analystes, une variante importante — la suite liée au roque était absente. Nakamura a également admis qu'il n'avait pas suffisamment vérifié la préparation personnellement.

En conséquence, une partie du Tournoi des Candidats n'est pas seulement devenue une lutte sur l'échiquier, mais un événement qui a montré à quel point la préparation d'équipe et le contrôle personnel sont importants dans les grands tournois...

Le plus intéressant est que l'aveu ouvert de Nakamura a ajouté une dimension supplémentaire à la victoire sur Javohir Sindarov : le grand maître américain n'a pas caché les raisons de sa défaite et a révélé l'erreur de préparation qui en était la cause.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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