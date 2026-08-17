Moment décisif : à quelle place Javohir Sindarov figure-t-il au classement du tournoi ?

À Saint-Louis, aux États-Unis, avec la participation de l’élite mondiale des échecs, le prestigieux Grand Chess Tour se poursuit avec son étape décisive, la Sinquefield Cup 2026 qui bat son plein.

Ce prestigieux supertournoi d’échecs classiques, disputé selon un système toutes rondes en 9 rondes, réunit 10 des meilleurs grands maîtres du monde, qui se disputent le premier prix. Le jeune grand maître représentant l’Ouzbékistan, Javohir Sindarov a franchi un nouveau test difficile lors de la 6e ronde.

6e ronde : nulle contre Caruana et seule victoire de Giri

La sixième ronde a été marquée par des parties très disputées et sans concession :

Duel Sindarov – Caruana : Avec les pièces blanches, Javohir Sindarov a affronté l’un des leaders du tournoi et star mondiale des échecs, l’Américain Fabiano Caruana et a obtenu la nulle tout en conservant l’initiative ;

La seule victoire de la ronde : Dans l’unique partie décisive de la 6e ronde, le Néerlandais Anish Giri a battu son compatriote Jorden van Foreest . Toutes les autres rencontres se sont achevées par une nulle.

Au terme des six premières rondes, Sindarov compte 5 nulles et 1 défaite et reste pour l’instant sans victoire.

Classement du tournoi avant la 7e ronde

À la veille du début de la phase décisive de la compétition, le classement se présente ainsi :

1re place : Wesley So (États-Unis) — 4 points (seul leader) ;

2e–5e places : Fabiano Caruana (États-Unis), Vincent Keymer (Allemagne), Rameshbabu Praggnanandhaa (Inde) et Maxime Vachier-Lagrave (France) — 3,5 points chacun ;

6e–7e places : Levon Aronian (États-Unis), Sam Sevian (États-Unis) — 3 points chacun ;

8e–9e places : Javohir Sindarov (Ouzbékistan) — 2,5 points (8e à la différence de départage), Anish Giri (Pays-Bas) — 2,5 points ;

10e place : Jorden van Foreest (Pays-Bas) — 1 point.

Aujourd’hui : Sindarov avec les Noirs face à Vincent Keymer

Aujourd’hui, 17 août, les parties de la 7e ronde du tournoi auront lieu :

Affiche du jour : Avec les pièces noires, Javohir Sindarov affrontera le grand maître allemand Vincent Keymer, l’un des joueurs de tête du tournoi ; Vincent Keymer ;

Heure de début : Les rencontres débuteront à 22 h 00heure de Tachkent.

Cette partie sera cruciale pour permettre à Sindarov de remonter dans le haut du classement et de décrocher sa première victoire.

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