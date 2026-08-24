«Je suis satisfait d'eux» : Luis Enrique révèle le secret de la difficile remontée contre Rennes !

Lors du match d'ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1, le champion en titre, le PSG, a fait face à une pression inattendue sur le terrain de Rennes. Menés 0-2 après les 45 premières minutes, les Parisiens ont arraché un match nul héroïque de 2-2 grâce à des ajustements tactiques à la mi-temps et à l'impact des remplaçants.

Après le match, l'entraîneur des Parisiens Luis Enrique a donné une évaluation honnête des situations complexes rencontrées sur le terrain lors d'une interview accordée au site officiel du club.

« En première mi-temps, nous avons perdu le contrôle » : L'aveu franc de l'entraîneur

Le technicien espagnol n'a pas caché la forte pression exercée par l'adversaire et les erreurs initiales de son équipe :

« Ce match a été plus difficile que d'habitude. En première mi-temps, des situations se sont produites que nous n'avons pas pu contrôler du tout. C'était très difficile », a déclaré Enrique.

Le coach parisien a souligné que les explications données à la pause et les ajustements tactiques effectués ont joué un rôle crucial pour sauver l'équipe de la défaite.

« Cinq joueurs ont parfaitement rempli leur mission »

Luis Enrique a particulièrement salué les joueurs entrés en jeu comme le facteur ayant changé le cours du match :

La force du banc : « Nous avons essayé d'apporter quelques changements et je suis particulièrement satisfait des cinq joueurs qui sont entrés en jeu en cours de match. Ils ont tous parfaitement rempli leur mission »;

Le soutien des fans : « Les fans sont incroyables. Peu importe comment notre équipe joue, ils nous témoignent toujours leur confiance. Nous les remercions et j'espère que nous pourrons jouer beaucoup mieux lors des prochaines rencontres ».

Rappelons que le doublé (71e et 82e minutes) du nouvel attaquant espagnol entré en jeu à la 46e minute, Ferran Torres, a sauvé le PSG d'une défaite inévitable à l'extérieur.