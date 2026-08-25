20 millions par an : les détails du transfert de Gabriel Martinelli en Arabie saoudite

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20 millions par an : les détails du transfert de Gabriel Martinelli en Arabie saoudite

À l'approche de la fermeture du mercato estival, l'Arabie saoudite et sa Saudi Pro League sont sur le point de conclure un autre transfert majeur. Selon l'insider italien Nicolò Schira, Al-Hilal est très proche d'un accord avec l'attaquant d'Arsenal, Gabriel Martinelli, pour son transfert.

Le joueur brésilien de 25 ans a personnellement donné son accord pour rejoindre le club saoudien et les négociations entrent dans leur phase finale.

Détails du montant du transfert et du salaire

Concernant les conditions financières, les parties s'orientent vers l'accord suivant :

  • 60 millions d'euros pour Arsenal : le club londonien percevra environ 60 millions d'euros pour la vente de son ailier brésilien ;

  • Un salaire de 20 millions d'euros par an : Martinelli signera un contrat à long terme avec Al-Hilal lui rapportant environ 20 millions d'euros par an ;

  • Durée du contrat : L'accord sera valable jusqu'à la fin de la saison 2029/2030.

Bien que les documents officiels n'aient pas encore été signés entre les clubs, l'annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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