L’Arabie saoudite a changé la vie d’un jeune Népalais amputé d’une jambe

·60·Monde
L’Arabie saoudite a changé la vie d’un jeune Népalais amputé d’une jambe

Beaucoup se souviennent sans doute de la célèbre vidéo qui a bouleversé des millions de personnes sur Internet. Alors que les émeutes et les troubles faisaient rage, un jeune Népalais amputé d’une jambe se tenait seul, sans la moindre peur, devant la porte d’une mosquée pour la protéger. Son courage et sa détermination se sont rapidement répandus sur les réseaux sociaux, faisant de lui un véritable symbole d’héroïsme.

Cette histoire n’est pas passée inaperçue, ni auprès des internautes, ni auprès de personnes généreuses connues pour leurs bonnes actions, ni auprès du gouvernement saoudien. Le courage du jeune homme a été salué et des recherches ont été menées pour le retrouver.

Le plus réjouissant est que cet événement a ouvert une nouvelle page dans sa vie. Le jeune Népalais a été invité dans la ville sainte de La Mecque, où il a eu la chance d’accomplir la Omra. Ainsi, il a non seulement été reconnu pour son courage, mais a également eu l’occasion de visiter la terre sainte.

Cependant, l’aide qui lui a été apportée ne s’est pas arrêtée là. Des spécialistes de la santé en Arabie saoudite se sont engagés à lui poser une prothèse moderne. Cela lui a offert une grande chance de reprendre plus librement sa vie quotidienne, de se déplacer de manière autonome et d’avancer avec confiance vers l’avenir.

Ainsi, le courage d’un jeune Népalais amputé d’une jambe, qui s’était autrefois tenu sans peur devant une mosquée, a complètement changé sa vie. Sa détermination n’est pas restée ignorée, et cette histoire a une fois de plus montré que la bonté, l’humanité et le courage sont toujours reconnus.

Arabie saouditeLa Mecque
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

En juillet, la température des océans a battu un record historiqueEn juillet, la température des océans a battu un record historiqueAujourd'hui, 01:18Au Kazakhstan, on aurait plâtré la jambe saine d’un enfant au lieu de sa jambe casséeAu Kazakhstan, on aurait plâtré la jambe saine d’un enfant au lieu de sa jambe casséeHier, 23:38Les États-Unis battent un record de chaleur vieux de 130 ans, une valeur historique enregistréeLes États-Unis battent un record de chaleur vieux de 130 ans, une valeur historique enregistréeHier, 23:00Un chocolat retrouvé après 35 ans a stupéfié tout le mondeUn chocolat retrouvé après 35 ans a stupéfié tout le mondeHier, 22:44Un lézard d’un mètre apparaît dans une rue de Corée du SudUn lézard d’un mètre apparaît dans une rue de Corée du SudHier, 22:38En Pologne, trois hommes sauvent une fillette tombant du 5e étageEn Pologne, trois hommes sauvent une fillette tombant du 5e étageHier, 20:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes