L’Arabie saoudite a changé la vie d’un jeune Népalais amputé d’une jambe

Beaucoup se souviennent sans doute de la célèbre vidéo qui a bouleversé des millions de personnes sur Internet. Alors que les émeutes et les troubles faisaient rage, un jeune Népalais amputé d’une jambe se tenait seul, sans la moindre peur, devant la porte d’une mosquée pour la protéger. Son courage et sa détermination se sont rapidement répandus sur les réseaux sociaux, faisant de lui un véritable symbole d’héroïsme.

Cette histoire n’est pas passée inaperçue, ni auprès des internautes, ni auprès de personnes généreuses connues pour leurs bonnes actions, ni auprès du gouvernement saoudien. Le courage du jeune homme a été salué et des recherches ont été menées pour le retrouver.

Le plus réjouissant est que cet événement a ouvert une nouvelle page dans sa vie. Le jeune Népalais a été invité dans la ville sainte de La Mecque, où il a eu la chance d’accomplir la Omra. Ainsi, il a non seulement été reconnu pour son courage, mais a également eu l’occasion de visiter la terre sainte.

Cependant, l’aide qui lui a été apportée ne s’est pas arrêtée là. Des spécialistes de la santé en Arabie saoudite se sont engagés à lui poser une prothèse moderne. Cela lui a offert une grande chance de reprendre plus librement sa vie quotidienne, de se déplacer de manière autonome et d’avancer avec confiance vers l’avenir.

Ainsi, le courage d’un jeune Népalais amputé d’une jambe, qui s’était autrefois tenu sans peur devant une mosquée, a complètement changé sa vie. Sa détermination n’est pas restée ignorée, et cette histoire a une fois de plus montré que la bonté, l’humanité et le courage sont toujours reconnus.