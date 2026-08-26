Sensation à Navoï : Qizilqum bat Nasaf sur la plus petite des marges !

Superliga d'Ouzbékistan, lors de la 19e journée, un résultat inattendu a été enregistré. Accueillant le prestigieux club de Nasaf de Qarshi sur ses terres, l'équipe de Qizilqum de Navoï a arraché une victoire importante 1-0 au terme d'un combat acharné.

Bien que les deux équipes aient multiplié les offensives, la discipline tactique des locaux et leur précision dans les moments clés ont scellé le sort du match.

Frappe à la 43e minute : le but victorieux de Nematkhonov

La première mi-temps a été intense et équilibrée :

But en fin de période : À la 43e minute, le défenseur de Qizilqum Nodirkhon Nematkhonov a profité d'une occasion dans la surface adverse pour tromper le gardien Abduvohid Nematov (1-0) ;

La pression de Nasaf et la résistance : En seconde période, les « Dragons » ont effectué plusieurs changements (les protégés de Berdiyev poussant pour égaliser). Cependant, la défense de Qizilqum, dirigée par Farkhod Rakhmatov, n'a rien laissé passer.

4 cartons et des duels tendus

Le match a été nerveux et disputé, comme en témoignent les cartons jaunes distribués par l'arbitre :

Nodirkhon Nematkhonov et Jamshid Saidov ont été avertis côté locaux, tandis que Zafarmurod Abdurakhmatov et Abbos Gholomov ont reçu un carton jaune pour les visiteurs.

Classement et protocole officiel

Après cette victoire, Qizilqum porte son total à 23 points et s'installe à la 11e place du classement de la Superliga. Nasaf, qui perd des points précieux, reste 9e avec 25 points.

Superliga. 19e journée

Qizilqum — Nasaf 1:0

But : Nodirkhon Nematkhonov (43).

Avertissements : Zafarmurod Abdurakhmatov (42), Nodirkhon Nematkhonov (50), Abbos Gholomov (55), Jamshid Saidov (73).

Compositions :