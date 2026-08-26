Xiaomi présente son premier téléviseur RGB-Mini LED

Xiaomi a franchi une étape importante sur le marché de la technologie en annonçant l'ouverture des précommandes en Chine pour son nouveau fleuron, le TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition. Selon ixbt.com, cet appareil est le premier de l'histoire de l'entreprise à utiliser la technologie de rétroéclairage RGB-Mini LED, dont l'avantage principal est d'offrir une reproduction des couleurs beaucoup plus précise que les modèles Mini LED classiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau téléviseur est proposé aux acheteurs dans quatre versions différentes. Les clients peuvent choisir entre des diagonales d'écran de 65, 75, 85 et 98 pouces. Les prix de ces appareils phares sont fixés en fonction de la taille de l'écran, soit respectivement 9 799, 11 199, 13 499 et 17 999 yuans.

Spécificités technologiques

La caractéristique principale et innovante de ce téléviseur est sa technologie RGB-Mini LED. Dans les téléviseurs Mini LED traditionnels, le rétroéclairage génère généralement une lumière blanche, puis les couleurs sont formées à l'aide de points quantiques ou d'autres matériaux optiques. Dans le système RGB-Mini LED, des diodes électroluminescentes rouges, vertes et bleues distinctes sont utilisées, et la couleur est générée directement par la source lumineuse elle-même.

Cette approche permet de mieux contrôler les nuances et d'élargir considérablement le potentiel de couverture colorimétrique. Néanmoins, Xiaomi garde pour l'instant secrètes plusieurs spécifications techniques importantes du nouveau téléviseur. En particulier, le nombre de zones de gradation locale, le niveau de luminosité maximale, la couverture colorimétrique, la résolution de l'écran et le taux de rafraîchissement n'ont pas encore été révélés.

Conditions de vente et bonus

Selon les plans annoncés par l'entreprise, la vente officielle de ce téléviseur phare débutera le 2 septembre de cette année. Xiaomi propose également des promotions spéciales pour les clients ayant passé une précommande.

En particulier, les acheteurs ayant effectué une précommande recevront en cadeau un système acoustique sans fil nommé TV Speaker 3.1, d'une valeur de 1 499 yuans. De plus, les 188 premiers clients à commander bénéficieront d'un abonnement VIP de trois mois au service Xiaomi Video.