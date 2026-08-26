Transfert d'Enzo Fernández : La situation autour de Xabi Alonso et Manchester City

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Transfert d'Enzo Fernández : La situation autour de Xabi Alonso et Manchester City

À l'approche de la fermeture du mercato, la situation autour du milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, devient tendue. Selon The Independent, l'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, prépare une offre colossale pour renforcer son effectif. Évalué à 120 millions de livres sterling, l'international argentin est resté l'un des dossiers les plus brûlants de l'été. C'est ce que rapporte Goal.com indique.

Bien qu'il ne reste que quelques jours avant la fermeture du marché des transferts, les « Citizens » sont déterminés à conclure l'opération, malgré le dépassement de la date limite informelle fixée par Chelsea. La direction de Manchester City devrait envoyer une offre officielle au club de Stamford Bridge d'ici la fin de la semaine. Cependant, l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a clarifié la situation en confirmant la participation du joueur aux prochains matchs.

Les prochains plans d'Enzo Fernández

Selon The Independent, Xabi Alonso s'attend à ce qu'Enzo Fernández soit sur le terrain jeudi lors du match de Carabao Cup contre Luton Town. Le joueur était entré en jeu lors de la première journée de Premier League contre Fulham. Lors de ce match, les supporters l'ont accueilli chaleureusement, bien qu'il ait fait face à des critiques lors d'un match de pré-saison en raison d'incidents liés à l'équipe nationale d'Argentine lors de la Coupe du Monde.

Alonso a salué le professionnalisme du joueur en déclarant : « Oui, nous attendons sa participation. Il s'entraîne, il fait de très bonnes séances, c'est un grand professionnel et il sera dans le groupe ». Interrogé sur son désir de conserver Fernández, l'entraîneur a souligné que le club souhaite avoir le meilleur effectif possible, tout en précisant qu'il faut suivre l'évolution de la situation avec attention.

Alternatives pour Chelsea

Si Enzo Fernández venait à quitter le club avant la fermeture du mercato, le club londonien se mettrait immédiatement en quête d'un remplaçant. Selon les rapports, Chelsea prévoit de revenir à la charge pour le milieu de terrain de Bournemouth, Alex Scott. Bien que Bournemouth ait rejeté toute approche jusqu'à présent, une offre dépassant les 80 millions de livres, voire proche de 90 millions, pourrait faire réfléchir le club anglais.

Néanmoins, Xabi Alonso n'a pas donné de réponse claire sur la question de savoir si le départ de Fernández est directement lié à l'arrivée d'un remplaçant. Le technicien a noté que le contexte, le timing et les accords sont cruciaux, et qu'il n'y a pas de règles strictes pour tout. Les négociations devraient s'intensifier jusqu'aux dernières minutes du mercato.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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