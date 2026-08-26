Le festival des « Cheminots » : le Lokomotiv écrase le Bunyodkor 4-1 !

Superliga d'Ouzbékistan, nous avons assisté à un derby de la capitale intense et riche en buts lors de la 19e journée. Dans le match disputé au stade du Lokomotiv, les « Cheminots » locaux ont accueilli le Bunyodkor et ont remporté une victoire convaincante sur leurs rivaux avec un score de 4-1, officialisant ainsi leur succès.

Dès le début de la rencontre, le Lokomotiv a imposé un jeu offensif et volontaire, scellant pratiquement le sort du match en marquant trois buts dès la première mi-temps.

Une pluie de buts dès la 6e minute

Dès le coup d'envoi, les locaux ont pris la défense adverse de court :

But rapide de Shodiboyev : Dès la 6e minute de jeu, Shodiyor Shodiboyev a ouvert le score, donnant l'avantage au Lokomotiv (1-0) ;

Les frappes de Mirzayev et Yaxshiboyev : À la 36e minute, l'expérimenté Sardor Mirzayev a doublé la mise, puis à la 43e minute, l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe, Jasur Yaxshiboyev, a inscrit le troisième but (3-0).

Seconde période : penalty de Rahmonov et point final de Nurulloyev

En seconde période, les « Hirondelles » ont tenté de revenir au score :

Réduction du score : À la 61e minute, le capitaine du Bunyodkor, Sardor Rahmonov, a transformé un penalty pour réduire l'écart (3-1) ;

La réponse de Nurulloyev : Cependant, l'espoir des visiteurs fut de courte durée. À la 70e minute, Suhrob Nurulloyev a trouvé le chemin des filets, fixant le score final à 4-1.

Classement et protocole

Après cette victoire cruciale, le Lokomotiv porte son total à 31 points et grimpe à la 5e place du classement de la Superliga. Le Bunyodkor, battu, reste avec 19 points dans les bas-fonds du classement, en zone de relégation.

Superliga. 19e journée

Lokomotiv — Bunyodkor 4-1

Buts : Shodiboyev (6e), Mirzayev (36e), Yaxshiboyev (43e), Nurulloyev (70e) — Rahmonov (61e, s.p.).

Avertissement : Fahriddin Muhammadov (27e, Bunyodkor).

Compositions d'équipes :