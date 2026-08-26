Le festival des « Cheminots » : le Lokomotiv écrase le Bunyodkor 4-1 !

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Le festival des « Cheminots » : le Lokomotiv écrase le Bunyodkor 4-1 !

Superliga d'Ouzbékistan, nous avons assisté à un derby de la capitale intense et riche en buts lors de la 19e journée. Dans le match disputé au stade du Lokomotiv, les « Cheminots » locaux ont accueilli le Bunyodkor et ont remporté une victoire convaincante sur leurs rivaux avec un score de 4-1, officialisant ainsi leur succès.

Dès le début de la rencontre, le Lokomotiv a imposé un jeu offensif et volontaire, scellant pratiquement le sort du match en marquant trois buts dès la première mi-temps.

Une pluie de buts dès la 6e minute

Dès le coup d'envoi, les locaux ont pris la défense adverse de court :

  • But rapide de Shodiboyev : Dès la 6e minute de jeu, Shodiyor Shodiboyev a ouvert le score, donnant l'avantage au Lokomotiv (1-0) ;

  • Les frappes de Mirzayev et Yaxshiboyev : À la 36e minute, l'expérimenté Sardor Mirzayev a doublé la mise, puis à la 43e minute, l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe, Jasur Yaxshiboyev, a inscrit le troisième but (3-0).

Seconde période : penalty de Rahmonov et point final de Nurulloyev

En seconde période, les « Hirondelles » ont tenté de revenir au score :

  • Réduction du score : À la 61e minute, le capitaine du Bunyodkor, Sardor Rahmonov, a transformé un penalty pour réduire l'écart (3-1) ;

  • La réponse de Nurulloyev : Cependant, l'espoir des visiteurs fut de courte durée. À la 70e minute, Suhrob Nurulloyev a trouvé le chemin des filets, fixant le score final à 4-1.

Classement et protocole

Après cette victoire cruciale, le Lokomotiv porte son total à 31 points et grimpe à la 5e place du classement de la Superliga. Le Bunyodkor, battu, reste avec 19 points dans les bas-fonds du classement, en zone de relégation.

Superliga. 19e journée

Lokomotiv — Bunyodkor 4-1

Buts : Shodiboyev (6e), Mirzayev (36e), Yaxshiboyev (43e), Nurulloyev (70e) — Rahmonov (61e, s.p.).

Avertissement : Fahriddin Muhammadov (27e, Bunyodkor).

Compositions d'équipes :

  • Lokomotiv : Aleksey Kozlov, Suhrob Nurulloyev (Ilya Yelichich, 84e), Shodiyor Shodiboyev (Temurxo‘ja Abduxoliqov, 77e), Nikolay Ivanov (Yovan Nishich, 62e), Sardor Mirzayev, Aleksandr Kucherenko, Sunnatilla Poyonov, Abdulloh Yo‘ldoshev, Oleg Zoteyev, Muhammadali Reimov (Muhammad Habibullayev, 77e), Jasur Yaxshiboyev (Bilol Tupliyev, 62e).

  • Bunyodkor : Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov (Abdulqodir Mirfayziyev, 82e), Sardor Abdunabiyev (Abdulhamid Ikromov, 82e), Muhammad Hakimov, Nosirjon Abdusalomov, Islom Anvarov (Ivan Bukrin, 67e), Fahriddin Muhammadov (Shahzod Ne’matjonov, 73e), Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqunbekov, Mirkomil Annamatov (Abdulfayz Bobomurodov, 62e).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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