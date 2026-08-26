Le record de l'humanité tombe : un robot court le 100 mètres en 9,32 secondes et surpasse Usain Bolt

Un événement historique mondial a eu lieu lors des Jeux des robots humanoïdes, organisés au format olympique dans le cadre de la prestigieuse Conférence mondiale sur les robots 2026 à Pékin. Le célèbre Honor créé par l'entreprise « Lightning » un robot humanoïde nommé a parcouru la distance de 100 mètres en seulement 9,32 secondes , battant le record du monde légendaire d'Usain Bolt (9,58 secondes), qui tenait depuis 17 ans, faisant de lui l'homme le plus rapide de la planète.

Cette compétition a prouvé en pratique que l'intelligence artificielle et la robotique dépassent désormais l'humanité en termes de capacités physiques.

« Lightning » et le marathon : 6 minutes plus rapide que les humains !

La distance de 100 mètres n'est pas le premier record pour « Lightning » :

Victoire au marathon : En avril de cette année, cet androïde a parcouru la distance lors du semi-marathon de Pékin en 50 minutes et 26 secondes . À titre de comparaison, le record humain officiel chez les hommes est détenu par Yomif Kejelcha avec 56 minutes et 51 secondes ;

Secret d'ingénierie : En avril, les jambes du robot, mesurant 169 cm de haut avec des jambes de 95 cm, ont été rallongées par les scientifiques de 10 centimètres avant les jeux humanoïdes, ce qui a été le facteur décisif pour son accélération.

2,88 mètres de hauteur et autres robots recordmen

Dans d'autres disciplines du tournoi, les performances historiques de l'humanité ont également été dépassées :

Une nouvelle ère pour le saut en hauteur : À Pékin, le robot de la société X-Humanoid a sauté une hauteur de 2,88 mètres en position debout. C'est bien au-dessus du record humain absolu de 2,45 mètres détenu par le Cubain Javier Sotomayor depuis 1993 ;

Compétition intense : Le robot Tiangong Ultra participant aux qualifications a parcouru la distance en 9,39 secondes, tandis que Shandian l'a fait en 9,47 secondes . À titre de comparaison, lors de la première compétition l'année dernière, le résultat du vainqueur était de 21,50 secondes.

Le problème majeur — le freinage : matelas épais et civières

Bien que des progrès immenses aient été réalisés en accélération, le système de freinage et d'équilibre reste un défi majeur pour les ingénieurs :

Collision avec les matelas : Plusieurs robots arrivés à la ligne d'arrivée à une vitesse fulgurante n'ont pas pu ralentir et ont percuté les matelas épais installés pour l'arrêt ;

Sécurité des spectateurs : Tiangong Ultra est sorti de sa piste, forçant les spectateurs dans les tribunes à s'enfuir ;

La chute du recordman « Lightning » : Après avoir battu le record sur 100 mètres, Lightning a fait une chute violente après la ligne d'arrivée et a été évacué sur une civière par le personnel technique.

51 disciplines et tests de sensibilité manuelle

Cette olympiade à Pékin comprend plus de 1000 épreuves individuelles réparties en 51 disciplines sportives , dont le football, le tennis de table, l'haltérophilie et le tir à la corde.

Cette année, des tests sur les mouvements fins des mains robotiques et la capacité de perception tactile ont été ajoutés au programme. Les scientifiques qualifient la reproduction totale de l'agilité de la main humaine dans le métal et les capteurs comme le « sommet ultime » de la robotique.