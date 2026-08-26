Apple organisera son prochain événement de présentation le 9 septembre

Apple, leader mondial de la technologie, a officiellement annoncé que son prochain grand événement de présentation aura lieu le 9 septembre. Prévu sous le slogan « Surprise and Shine », cet événement est important non seulement pour les nouveaux appareils, mais aussi pour les changements majeurs dans la direction de l'entreprise. La conférence, qui débutera à 10h00 (heure PT) au campus Apple Park à Cupertino, en Californie, est au centre de l'attention des passionnés de technologie du monde entier. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, cette présentation sera riche en événements importants susceptibles de marquer un tournant dans l'histoire d'Apple. En particulier, des rumeurs circulent sur la présentation du smartphone pliable iPhone tant attendu. Il devrait s'agir d'un nouveau design et d'une solution technologique que les fans de la marque attendent depuis des années.

Changement de direction et appareils de nouvelle génération

Cette présentation est également unique pour Apple sous un autre aspect historique. À partir du 1er septembre de cette année, Tim Cook transmettra ses fonctions à John Ternus, nommé nouveau PDG du géant technologique. Par conséquent, la conférence du 9 septembre entrera dans l'histoire comme la première grande première de John Ternus en tant que PDG.

La gamme d'appareils attendus devrait inclure les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cependant, selon les dernières informations, ces deux modèles ne bénéficieront pas d'un design radicalement modifié, mais plutôt de mises à jour progressives et améliorées. De plus, selon les analystes du secteur, le modèle standard iPhone 18 ne devrait pas être présenté cette année, mais l'année prochaine.

Accessoires, domotique et nouveautés logicielles

Ne se limitant pas aux smartphones, Apple devrait également présenter d'autres types de gadgets lors de la conférence. En particulier, la nouvelle génération de montres connectées Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra, ainsi qu'une série d'appareils domotiques modernes, seront dévoilées au public.

Outre les produits matériels, des annonces importantes sont également attendues dans le domaine des logiciels. Au cours de la conférence, l'entreprise devrait annoncer les dates de sortie officielles des mises à jour des systèmes d'exploitation iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate et d'autres à venir.