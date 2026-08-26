Règlement de comptes : Merab Dvalishvili s'exprime avant la trilogie contre Petr Yan

L'ancien champion de l'UFC dans la catégorie poids coq (bantamweight), le célèbre combattant géorgien Merab Dvalishvili l'ancien champion russe Petr Yan a fait une déclaration fracassante avant leur futur affrontement. Merab souligne que ce combat dans l'octogone n'est pas seulement une question de titre, mais un véritable règlement de comptes personnel.

Dvalishvili a révélé que, pour ce duel contre son rival de longue date, l'objectif principal n'est pas de défendre ou de gagner une ceinture, mais de mettre Yan à genoux une fois de plus.

« J'ai gagné la ceinture quatre fois, cela me suffit »

Le combattant géorgien s'est exprimé sur ses objectifs de carrière et sa relation personnelle avec Petr Yan :

« Je suis un vrai combattant et j'aime combattre dans l'octogone. J'ai déjà remporté le titre de champion quatre fois, c'est une réussite suffisante pour ma carrière. Mais mon prochain adversaire est Petr Yan. Oui, c'est officiellement un combat pour le titre, mais mon objectif principal est uniquement de le battre. C'est la chose la plus importante pour moi en ce moment. La ceinture de champion n'est qu'au second plan pour moi », a déclaré Merab Dvalishvili.

24 octobre : Une trilogie historique lors de l'« UFC 333 »

La rivalité entre ces deux combattants puissants est devenue l'une des plus intenses de l'histoire du MMA :

Animosité personnelle : Les conflits entre Dvalishvili et Yan ne sont pas seulement liés à la compétition sportive, mais aussi aux conférences de presse, aux déclarations cinglantes dans les médias et aux visions nationales et personnelles divergentes ;

Le combat décisif : Le troisième combat — décisif — (trilogie) entre Petr Yan et Merab Dvalishvili le 24 octobre aura lieu « UFC 333 » dans le cadre de l'événement numéroté.

Ce combat devrait non seulement décider du titre des poids coq, mais aussi mettre un point final à cette rivalité de longue date.