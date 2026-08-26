Date de péremption dépassée ? Un ancien champion critique la forme actuelle d'Usyk

Ancien champion du monde de boxe professionnelle, le célèbre boxeur britannique Billy Joe Saunders le roi incontesté des poids lourds Oleksandr Usyk et Grande-Bretagnela star la plus prometteuse des poids lourds Moses Itauma a fait une déclaration fracassante sur un combat potentiel entre eux.

Selon Saunders, Itauma, 21 ans, est capable de battre presque n'importe quel adversaire aujourd'hui, mais un duel contre Usyk a perdu de sa valeur car il n'a pas été organisé au bon moment.

« Seul Usyk peut arrêter Itauma, mais... »

Billy Joe Saunders a fait l'éloge de la puissance du jeune boxeur britannique et l'a comparé à Usyk :

« À l'heure actuelle, n'importe quel boxeur de la division pourrait perdre contre Itauma, à l'exception d'Oleksandr Usyk ! Mais pour être honnête, je ne voudrais pas voir leur affrontement maintenant. Si ce combat avait eu lieu il y a deux ou trois ans, c'eût été une tout autre histoire ; nous aurions eu un duel vraiment intense et passionnant. Malheureusement, ce combat n'a pas eu lieu à ce moment-là. Chaque boxeur a sa propre "date de péremption". À mon avis, Usyk essaie simplement de rester sur le ring pour l'argent aujourd'hui », a déclaré Saunders.

29 août : Le test ultime pour la carrière d'Itauma

Moses Itauma est sur le point de franchir l'étape la plus importante de sa carrière professionnelle :

Grand show à Londres : Le 29 août, sur le ring de Londres, Itauma, 21 ans, affrontera le boxeur croate expérimenté et talentueux Filip Hrgović ;

Titre de champion IBF : Lors de ce combat, le titre de champion du monde IBF des poids lourds sera en jeu.

Si Itauma parvient à franchir l'obstacle Hrgović, la probabilité d'un affrontement avec l'élite des poids lourds, y compris Oleksandr Usyk, augmentera sans aucun doute.