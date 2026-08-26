Date de péremption dépassée ? Un ancien champion critique la forme actuelle d'Usyk

·11·Sport
Date de péremption dépassée ? Un ancien champion critique la forme actuelle d'Usyk

Ancien champion du monde de boxe professionnelle, le célèbre boxeur britannique Billy Joe Saunders le roi incontesté des poids lourds Oleksandr Usyk et Grande-Bretagnela star la plus prometteuse des poids lourds Moses Itauma a fait une déclaration fracassante sur un combat potentiel entre eux.

Selon Saunders, Itauma, 21 ans, est capable de battre presque n'importe quel adversaire aujourd'hui, mais un duel contre Usyk a perdu de sa valeur car il n'a pas été organisé au bon moment.

« Seul Usyk peut arrêter Itauma, mais... »

Billy Joe Saunders a fait l'éloge de la puissance du jeune boxeur britannique et l'a comparé à Usyk :

« À l'heure actuelle, n'importe quel boxeur de la division pourrait perdre contre Itauma, à l'exception d'Oleksandr Usyk ! Mais pour être honnête, je ne voudrais pas voir leur affrontement maintenant.

Si ce combat avait eu lieu il y a deux ou trois ans, c'eût été une tout autre histoire ; nous aurions eu un duel vraiment intense et passionnant. Malheureusement, ce combat n'a pas eu lieu à ce moment-là. Chaque boxeur a sa propre "date de péremption". À mon avis, Usyk essaie simplement de rester sur le ring pour l'argent aujourd'hui », a déclaré Saunders.

29 août : Le test ultime pour la carrière d'Itauma

Moses Itauma est sur le point de franchir l'étape la plus importante de sa carrière professionnelle :

  • Grand show à Londres : Le 29 août, sur le ring de Londres, Itauma, 21 ans, affrontera le boxeur croate expérimenté et talentueux Filip Hrgović ;

  • Titre de champion IBF : Lors de ce combat, le titre de champion du monde IBF des poids lourds sera en jeu.

Si Itauma parvient à franchir l'obstacle Hrgović, la probabilité d'un affrontement avec l'élite des poids lourds, y compris Oleksandr Usyk, augmentera sans aucun doute.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Sensation à Navoï : Qizilqum bat Nasaf sur la plus petite des marges !Sensation à Navoï : Qizilqum bat Nasaf sur la plus petite des marges !Aujourd'hui, 21:59Le record de l'humanité tombe : un robot court le 100 mètres en 9,32 secondes et surpasse Usain BoltLe record de l'humanité tombe : un robot court le 100 mètres en 9,32 secondes et surpasse Usain BoltAujourd'hui, 21:24Navbahor s'impose avec autorité à l'extérieur face à Mash'al et intègre le top 3Navbahor s'impose avec autorité à l'extérieur face à Mash'al et intègre le top 3Aujourd'hui, 21:11Le festival des « Cheminots » : le Lokomotiv écrase le Bunyodkor 4-1 !Le festival des « Cheminots » : le Lokomotiv écrase le Bunyodkor 4-1 !Aujourd'hui, 21:10Règlement de comptes : Merab Dvalishvili s'exprime avant la trilogie contre Petr YanRèglement de comptes : Merab Dvalishvili s'exprime avant la trilogie contre Petr YanAujourd'hui, 20:49Transfert d'Enzo Fernández : La situation autour de Xabi Alonso et Manchester CityTransfert d'Enzo Fernández : La situation autour de Xabi Alonso et Manchester CityAujourd'hui, 20:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)