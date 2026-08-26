Navbahor s'impose avec autorité à l'extérieur face à Mash'al et intègre le top 3
Superliga d'Ouzbékistandans le cadre de la 19e journée, le club de Namangan Navbahor s'est déplacé à Muborak pour affronter l'outsider Mash'al . Lors d'une rencontre intense et disputée, les visiteurs ont officialisé leur victoire sur le score de 2-0 , enrichissant leur compteur de points grâce à ce succès crucial.
Dominant dès le début, les « Faucons » ont marqué un but dans chaque mi-temps pour sceller le sort du match.
Frappes aux 20e et 67e minutes : La domination des Namanganais
Les joueurs de Navbahor ont su exploiter les occasions créées pour ouvrir le score et le consolider :
Jaloliddinov ouvre le score : Dès la 20e minute, le meneur de jeu de l'équipe, Jasurbek Jaloliddinov, a trouvé le chemin des filets adverses, donnant l'avantage aux Namanganais (0-1) ;
Le dernier mot revient à Abdurahmonov, entré en jeu : Entré en jeu en seconde période (66e minute), Shohruhbek Abdurahmonov a puni la défense de Mash'al une minute plus tard, à la 67e minute, pour porter le score à 0-2.
8 cartons jaunes et des duels tendus
La tension et l'esprit combatif du match à Muborak se sont reflétés dans le nombre de cartons jaunes distribués par l'arbitre :
L'arbitre central a adressé un total de 8 avertissements aux joueurs des deux équipes ;
Le gardien expérimenté Otkir Yusupov et la ligne défensive des visiteurs n'ont laissé aucune chance à l'adversaire de menacer leur cage.
Situation au classement et protocole officiel
Après cette victoire, Navbahor porte son total à 37 points et grimpe à la 3e place du classement de la Superliga et poursuit sa lutte pour le podium. De son côté, Mash'al reste à la dernière place avec 4 points.
Superliga. 19e journée
Mash'al — Navbahor 0:2
Buts : Jasurbek Jaloliddinov (20e), Shohruhbek Abdurahmonov (67e).
Avertissements : Pavel Bureyev (31e), Komiljon Tojiddinov (43e), Asadbek Rahimjonov (52e), Mahmud Jo‘raboyev (70e), Islombek Mamatkazin (75e), Nuriddin Nuriddinov (86e), Aleks Fernandes (88e), Strahinja Bošnjak (90e).
Compositions d'équipe :
Mash'al : Samandarbek Jo‘rabekov, Komiljon Tojiddinov, Sardor Abduraimov (Normurod Ko‘charov, 59e), Mahmud Jo‘raboyev, Nuriddin Nuriddinov, Tohirbek To‘xtasinov, Muhammadbobir Mo‘ydinov (Zafarbek Akramov, 59e), Ergash Ismoilov, Pavel Bureyev (Strahinja Bošnjak, 65e), Azizbek Choriyev (Drago Bumbar, 65e), Ahrorbek Rahimov.
Navbahor : Otkir Yusupov, Islombek Mamatkazin, Dilshodjon Komilov, Ruslanbek Jiyanov (Aleks Fernandes, 78e), Diyor Xolmatov (Shohruhbek Abdurahmonov, 66e), Husayn Norchayev, Asadbek Rahimjonov, Umar Adhamzoda (Georgiy Jgerenaya, 66e), Jasurbek Jaloliddinov (Teydi Benjamin, 78e), Muhammadqodir Hamraliyev, Muhammadali Usmonov (Vanya Ilich, 66e).
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