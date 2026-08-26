Navbahor s'impose avec autorité à l'extérieur face à Mash'al et intègre le top 3

Superliga d'Ouzbékistandans le cadre de la 19e journée, le club de Namangan Navbahor s'est déplacé à Muborak pour affronter l'outsider Mash'al . Lors d'une rencontre intense et disputée, les visiteurs ont officialisé leur victoire sur le score de 2-0 , enrichissant leur compteur de points grâce à ce succès crucial.

Dominant dès le début, les « Faucons » ont marqué un but dans chaque mi-temps pour sceller le sort du match.

Frappes aux 20e et 67e minutes : La domination des Namanganais

Les joueurs de Navbahor ont su exploiter les occasions créées pour ouvrir le score et le consolider :

Jaloliddinov ouvre le score : Dès la 20e minute, le meneur de jeu de l'équipe, Jasurbek Jaloliddinov, a trouvé le chemin des filets adverses, donnant l'avantage aux Namanganais (0-1) ;

Le dernier mot revient à Abdurahmonov, entré en jeu : Entré en jeu en seconde période (66e minute), Shohruhbek Abdurahmonov a puni la défense de Mash'al une minute plus tard, à la 67e minute, pour porter le score à 0-2.

8 cartons jaunes et des duels tendus

La tension et l'esprit combatif du match à Muborak se sont reflétés dans le nombre de cartons jaunes distribués par l'arbitre :

L'arbitre central a adressé un total de 8 avertissements aux joueurs des deux équipes ;

Le gardien expérimenté Otkir Yusupov et la ligne défensive des visiteurs n'ont laissé aucune chance à l'adversaire de menacer leur cage.

Situation au classement et protocole officiel

Après cette victoire, Navbahor porte son total à 37 points et grimpe à la 3e place du classement de la Superliga et poursuit sa lutte pour le podium. De son côté, Mash'al reste à la dernière place avec 4 points.

Superliga. 19e journée

Mash'al — Navbahor 0:2

Buts : Jasurbek Jaloliddinov (20e), Shohruhbek Abdurahmonov (67e).

Avertissements : Pavel Bureyev (31e), Komiljon Tojiddinov (43e), Asadbek Rahimjonov (52e), Mahmud Jo‘raboyev (70e), Islombek Mamatkazin (75e), Nuriddin Nuriddinov (86e), Aleks Fernandes (88e), Strahinja Bošnjak (90e).

Compositions d'équipe :