Les premiers rendus et caractéristiques du flagship Samsung Galaxy S27 ont été révélés

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Les premiers rendus et caractéristiques du flagship Samsung Galaxy S27 ont été révélés

Des informations sur les futurs flagships de Samsung commencent à filtrer sur Internet. Après la récente fuite du design du Galaxy S27 Ultra, et selon ixbt.com, les rendus de haute qualité et les caractéristiques techniques de la version de base, le smartphone Samsung Galaxy S27, ont été publiés. Tout en conservant les traditions de la génération précédente, l'appareil devrait subir des changements internes significatifs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées, le nouveau Galaxy S27 sera presque identique au Galaxy S26 en termes d'apparence. Alors que la version « Ultra » devrait arborer un bloc caméra radicalement modifié, le modèle cadet conservera le module photo principal avec une disposition verticale traditionnelle. Cette stabilité dans le design assure le confort familier aux fans de la marque.

Dimensions du smartphone et écran compact

Les dimensions de l'appareil devraient être de 149,75 x 71,88 x 7,25 mm. À titre de comparaison, le modèle Galaxy S26 de l'année dernière mesurait 149,6 x 71,7 x 7,2 mm. Ces chiffres montrent que les dimensions des deux générations sont pratiquement identiques.

L'écran du smartphone reste également compact par rapport aux grands appareils du marché actuel — sa diagonale est de 6,3 pouces. Ces dimensions rendent l'appareil confortable à tenir en main et offrent une commodité supplémentaire pour une utilisation quotidienne.

Appareil photo et innovations techniques

Bien que les changements extérieurs ne soient pas visibles, des innovations techniques majeures sont attendues. Auparavant, des rapports indiquaient que Samsung testait un capteur Sony comme capteur principal. Si l'entreprise choisit cette option, ce serait la première fois en cinq ans qu'elle abandonnerait son capteur ISOCELL sur le modèle de base. Cela aura un impact significatif sur la qualité et le rendu des photos.

Il est également supposé que le flagship Galaxy S27 sera équipé du processeur Exynos 2700. Selon les données de Samsung, cette nouvelle puce est plus rapide que les futurs processeurs Qualcomm. L'appareil devrait être équipé de 12 GB de RAM et d'une batterie d'une capacité de 4900 mAh.

La présentation officielle de la nouvelle gamme de flagships Galaxy S27 est prévue pour janvier ou février 2027. D'ici là, d'autres détails et caractéristiques techniques sur l'appareil devraient être clarifiés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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