Tim Sherwood critique sévèrement Tottenham après une lourde défaite !

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Tim Sherwood critique sévèrement Tottenham après une lourde défaite !

La nouvelle saison de Premier League a commencé par une véritable douche froide pour Tottenham. Lors de la 1ère journée, le club londonien s'est déplacé sur la pelouse de Brentford et a subi, de manière inattendue, une lourde défaite 0-3 .

Suite à cet échec, l'ancien entraîneur du club et expert footballistique reconnu, Tim Sherwood le technicien italien Roberto De Zerbi ainsi que ses joueurs ont essuyé des critiques extrêmement virulentes.

« Le temps et l'effectif étaient suffisants » : la critique acerbe de Sherwood

Compte tenu de la préparation d'avant-saison et de la campagne de transferts, Tim Sherwood a souligné qu'une telle prestation était totalement injustifiable :

« L'entraîneur avait suffisamment de temps pour travailler avec les nouveaux joueurs et inculquer sa tactique. De plus, le club a vendu les joueurs dont il ne voulait plus. De Zerbi est connu pour son énergie et son intensité, et son équipe sur le terrain devait refléter ce caractère.

Mais nous n'avons rien vu sur le terrain — le match était vraiment horrible », a déclaré Sherwood.

Des débuts et des problèmes sous De Zerbi

Les débuts officiels de l'entraîneur italien à Tottenham étaient bien loin du football offensif et séduisant attendu par les supporters :

  • Désorganisation défensive : La défense des « Spurs » n'a trouvé aucune réponse face aux contre-attaques rapides et aux phases arrêtées de Brentford ;

  • Manque d'idées offensives : Le mécanisme de passes courtes et de pressing haut, propre à De Zerbi, s'est avéré impuissant à percer la défense compacte de l'adversaire.

Le test de Newcastle lors de la 2ème journée

Après avoir entamé la saison par une lourde défaite, Tottenham fait face à un nouveau test sérieux :

  • Le choc au Tottenham Hotspur Stadium : Lors de la 2ème journée, les Londoniens accueilleront à domicile le club intense et physiquement robuste de Newcastle United ;

  • Pression sur De Zerbi : Si l'équipe ne parvient pas à montrer un visage convaincant à domicile, la pression des supporters et de la direction sur le technicien italien risque de devenir insoutenable dès le début de saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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