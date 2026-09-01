Nouvelle tactique au Real : Mourinho explique comment il a décuplé la force de Bellingham

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, dans une interview accordée au prestigieux journal espagnol AS a évoqué en détail le jeu de l'un des leaders de l'équipe, Jude Bellingham, les changements dans ses missions tactiques et sa candidature pour la plus haute distinction individuelle du monde du football, le Ballon d'Or.

Le technicien portugais a révélé avoir entièrement repensé le rôle du milieu de terrain de 23 ans sur le terrain et lui avoir accordé une nouvelle liberté pour qu'il puisse exprimer tout son potentiel.

« Il ne court plus comme un latéral » : la décision tactique de Mourinho

José Mourinho a exprimé les opinions suivantes sur son accord personnel avec la star anglaise et sur son caractère :

Exigence élevée : « Il est extrêmement exigeant envers lui-même et envers les autres. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup » ;

Corriger une erreur tactique : « J'ai passé un accord particulier avec lui : je ne veux plus le voir redescendre comme un deuxième latéral gauche en phase défensive. Car auparavant, cela arrivait souvent. Avec Benfica, nous avions activement exploité cette faiblesse » ;

Nouvelle structure et confort : « Maintenant, nous avons structuré l'équipe de manière totalement différente. Il sait exactement ce qu'il doit faire sur le terrain et il se sent très libre et à l'aise ».

Le Ballon d'Or et la domination au milieu de terrain

Le coach du Real a souligné que Jude Bellingham mérite d'être le meilleur joueur du monde :