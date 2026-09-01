Match crucial : Le champion en titre, Arsenal, assure 3 points à Birmingham
Le choc de la 2e journée de Premier League s'est déroulé à Birmingham. Le champion en titre, Arsenal, s'est imposé face aux hôtes d'Aston Villa sur le score de 1-0 décrochant ainsi 3 points précieux.
Les protégés de Mikel Arteta célèbrent leur deuxième victoire consécutive, totalisant 6 points et occupant la 2e place derrière Manchester Cityà la différence de buts. Aston Villa, battu lors des deux premières journées, reste 19e sans le moindre point.
Le but décisif à la 59e minute et les détails du match
Les points clés qui ont scellé le sort du match :
Le talent de Bukayo Saka : À la 59e minute, l'attaquant londonien Bukayo Saka a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique but synonyme de victoire pour son équipe ;
Une défense solide : David Raya et la ligne défensive ont repoussé plusieurs offensives dangereuses des locaux, préservant leur cage inviolée ;
Moments intenses et nerveux : L'arbitre a distribué 4 cartons jaunes au total, la tension montant d'un cran dans les dernières minutes de la rencontre.
Feuille de match et compositions
Premier League | 2e journée
Aston Villa — Arsenal 0:1
31 août, stade Villa Park
But : Bukayo Saka (59) ;
Aston Villa : Suzuki, Cash (Wan-Bissaka, 78), Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Hemmings (Alisson, 71), McGinn, Barkley (Garnacho, 78), Buendía, Jackson (Abraham, 71) ;
Arsenal : Raya, White, Mosquera (Konsa, 79), Gabriel, Calafiori, Rice (Zubimendi, 85), Lewis-Skelly (Guimarães, 71), Saka, Ødegaard (Merino, 71), Solis (Eze, 46), Havertz ;
Avertissements : Solis (29), Alisson (80), McGinn (81), Maatsen (90+6).
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