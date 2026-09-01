Match crucial : Le champion en titre, Arsenal, assure 3 points à Birmingham

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Match crucial : Le champion en titre, Arsenal, assure 3 points à Birmingham

Le choc de la 2e journée de Premier League s'est déroulé à Birmingham. Le champion en titre, Arsenal, s'est imposé face aux hôtes d'Aston Villa sur le score de 1-0 décrochant ainsi 3 points précieux.

Les protégés de Mikel Arteta célèbrent leur deuxième victoire consécutive, totalisant 6 points et occupant la 2e place derrière Manchester Cityà la différence de buts. Aston Villa, battu lors des deux premières journées, reste 19e sans le moindre point.

Le but décisif à la 59e minute et les détails du match

Les points clés qui ont scellé le sort du match :

  • Le talent de Bukayo Saka : À la 59e minute, l'attaquant londonien Bukayo Saka a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique but synonyme de victoire pour son équipe ;

  • Une défense solide : David Raya et la ligne défensive ont repoussé plusieurs offensives dangereuses des locaux, préservant leur cage inviolée ;

  • Moments intenses et nerveux : L'arbitre a distribué 4 cartons jaunes au total, la tension montant d'un cran dans les dernières minutes de la rencontre.

Feuille de match et compositions

  • Premier League | 2e journée

  • Aston Villa — Arsenal 0:1

  • 31 août, stade Villa Park

  • But : Bukayo Saka (59) ;

  • Aston Villa : Suzuki, Cash (Wan-Bissaka, 78), Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Hemmings (Alisson, 71), McGinn, Barkley (Garnacho, 78), Buendía, Jackson (Abraham, 71) ;

  • Arsenal : Raya, White, Mosquera (Konsa, 79), Gabriel, Calafiori, Rice (Zubimendi, 85), Lewis-Skelly (Guimarães, 71), Saka, Ødegaard (Merino, 71), Solis (Eze, 46), Havertz ;

  • Avertissements : Solis (29), Alisson (80), McGinn (81), Maatsen (90+6).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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