Une femme tue son fils de 11 mois pour ne pas le confier à son père

Aux États-Unis, une femme de 36 ans, Madeline Veronica Daily, aurait enlevé et tué son fils de 11 mois pour empêcher le père de l'enfant d'obtenir la garde. C'est ce que rapporte «Zakon.kz» en se basant sur le journal The New York Post.

Il a été révélé que la femme était mécontente d'une décision de justice ordonnant que l'enfant soit confié à son père. Pour cette raison, elle a emmené son fils du Wyoming au Nouveau-Mexique.

Les forces de l'ordre ont localisé Daily dans un parc de camping-cars près de Silver City. Après avoir vu la femme entrer dans le véhicule, la police a bouclé la zone et attendu un mandat pour intervenir.

Au cours de l'enquête, la femme a déclaré ne pas regretter ses actes. Elle a affirmé avoir « sauvé » son enfant de son père et de sa famille, soulignant que le père ne lui accordait pas assez d'attention financière, physique ou affective.

Lors du procès, Daily a plaidé coupable. Les procureurs ont indiqué qu'elle pourrait encourir la peine maximale, à savoir la réclusion à perpétuité .