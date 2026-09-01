Masterclass : la Roma s'impose 4-0 et prend la tête de la Serie A
Lors de la 2e journée du championnat d'Italie, le club romain de la Roma s'est déplacé sur le terrain de Lecce et a offert un véritable festival offensif. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont inscrit quatre buts sans en concéder, signant une large 4:0 victoire.
Avec un sans-faute lors des deux premières journées, les « Giallorossi » totalisent 6 points et s'emparent seuls de la première place du classement. De son côté, Lecce, battu, occupe la 13e place avec 3 points.
L'efficacité irrésistible de Donyell Malen
Les moments clés et les détails des buts qui ont scellé le sort de la rencontre :
Le récital continu de Malen : Auteur d'un triplé lors de la journée précédente, l'attaquant néerlandais Donyell Malen a encore été le héros du match, signant un doublé aux 4e et 23e minutes ;
Des frappes décisives en première période : À la 25e minute, Matías Soulé a porté le score à 3-0, tandis que Mora, entré en jeu, a inscrit le dernier but à la 65e minute ;
Une défense solide : Le gardien de la Roma, Mile Svilar, et sa ligne défensive n'ont laissé quasiment aucune chance aux locaux de trouver le chemin des filets.
Feuille de match et compositions
Serie A | 2e journée
Lecce — Roma 0:4
31 août, stade Via del Mare
Buts : Malen (4e, 23e), Soulé (25e), Mora (65e) ;
Composition de Lecce : Falcone, Siebert, Gaspar, Gabriel (Ndri, 46e), Danilo, Coulibaly, Ngom (Ilic, 72e), Gorter (Maleh, 46e), Ndaba, Pierotti (Fatah, 72e), Geubbels (Stulic, 54e) ;
Composition de la Roma : Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Lulli, Koné (Pisilli, 67e), Cristante, Wesley (Molina, 60e), Dybala (de Roon, 84e), Soulé (Mora, 60e), Malen (Castro, 67e) ;
Avertissements : Malen (9e), Ilic (90e).
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